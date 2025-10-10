Euroleague, Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC: Με πολλά προβλήματα για την επιστροφή στις νίκες

Την πρώτη του εντός έδρας αναμέτρηση για την κανονική διάρκεια της Euroleague δίνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Παρασκευή (10/10) την Ντουμπάι BC για την 3η αγωνιστική.

Newsbomb

Ολυμπιακός
Πρώτη εντός έδρας "μάχη" για τους "ερυθρόλευκους"
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έπειτα από την διαβολοβδομάδα στην Ισπανία, όπου ο Ολυμπιακός είχε μία νίκη με τη Μπασκόνια και μία ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης, ετοιμάζεται για την πρώτη του εντός έδρας «υποχρέωση» στη διοργάνωση.

Αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» είναι η Ντουμπάι BC, η οποία έχει το ίδιο ρεκόρ (1-1). Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, τη στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει πολλούς λόγους για να «πονοκεφαλιάζει», ελέω των απουσιών.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας κόουτς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τόμας Ουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς αλλά και του Μουσταφά Φαλ, ενώ αντίθετα, κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Ντόντα Χολ.

Από την άλλη, με προβλήματα θα παραταχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και η Ντουμπάι BC, αφού εκτός έχουν τεθεί οι Ντζάναν Μούσα, Αλέκσα Αβράμοβιτς και Ζαϊτέ, ενώ αμφίβολος είναι ο Ντανίλο Άντζουσιτς.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

  • Χαποέλ Τελ Αβίβ–Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

  • Μπασκόνια–Παναθηναϊκός AKTOR 84-86
  • Αρμάνι Μιλάνο–Μονακό 79-82
  • Παρτιζάν–Αναντολού Εφές 93-87
  • Παρί-Βίρτους Μπολόνια 90-79
  • Ρεάλ Μαδρίτης–Βιλερμπάν 85-72

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

  • 20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας
  • 21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC
  • 21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
  • 21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις

Η βαθμολογία

  1. Ζαλγκίρις Κάουνας 2-0
  2. Βαλένθια 2-0
  3. Παναθηναϊκός AKTOR 2-1
  4. Χαποέλ Τελ Αβίβ 2-1
  5. Παρτιζάν 2-1
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
  7. Μονακό 2-1
  8. Παρί 2-1
  9. Φενερμπαχτσέ 1-1
  10. Ολυμπιακός 1-1
  11. Μπάγερν Μονάχου 1-1
  12. Μπαρτσελόνα 1-1
  13. Ντουμπάι 1-1
  14. Αναντολού Εφές 1-2
  15. Βίρτους Μπολόνια 1-2
  16. Αρμάνι Μιλάνο 1-2
  17. Βιλερμπάν 1-2
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2
  19. Μπασκόνια 0-3
  20. Ερυθρός Αστέρας 0-2

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:28ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Τι απάντησε η Επιτροπή για τον Ντόναλντ Τραμπ

12:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το ζογκλερικό καλάθι του Θανάση που τον έκανε να αναφωνήσει «Oh my god»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη εξέλιξη έργα στα πυρόπληκτα της Κορινθίας - σε χρόνο ρεκόρ έδρασε το ΥΠΕΝ

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξιχνιάστηκε ο εμπρησμός εστιατορίου στη Βουλιαγμένη πέρσι τον Οκτώβριο - Συνελήφθη 60χρονος με πιστόλια, ξίφη και τσεκούρι

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποια είναι «σιδηρά κυρία» της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο - Η ιστορία ενός αμφιλεγόμενου βραβείου

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

12:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με το Game On

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: 1 στους 3 γιατρούς και νοσηλευτές στην ΕΕ πάσχει από κατάθλιψη

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Καρέ-καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου – Ξεκινά σήμερα η δίκη

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Συγκλονίζει για τον γιο της Βασίλη με νέα αινιγματική ανάρτηση: «Με το ίδιο μπουφάν καρδούλα μου – Φωτογράφισαν το σώμα σου αλλιώς»

11:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Ντουμπάι και τα προκριματικά για το Μουντιάλ 2026

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επενδύστε στην Ελλάδα» - Κάλεσμα Χατζηδάκη στις βρετανικές επιχειρήσεις

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 90χρονος επιβάτης οχήματος - Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα ο νεαρός οδηγός

11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται τα «ραβασάκια» για ανασφάλιστα οχήματα και μη καταβολή τελών κυκλοφορίας - Τα πρόστιμα

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Το πρωί της Δευτέρας ο Τραμπ στο Ισραήλ - Θα μεταβεί απευθείας στην Κνεσέτ

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τον αιφνίδιο θάνατό μου» - Αυτή είναι η διαθήκη του 68χρονου

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC: Με πολλά προβλήματα για την επιστροφή στις νίκες

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Ευελπίδων: Συνελήφθη γυναίκα που έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια

11:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HELLENiQ ENERGY: Επί 17 χρόνια δίνει στη νέα γενιά την ενέργεια να διαμορφώσει ένα καλύτερο αύριο

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Φτάνει το τέλος των social media; Γιατί πήραν την κατιούσα - Η επανάσταση των νέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τον αιφνίδιο θάνατό μου» - Αυτή είναι η διαθήκη του 68χρονου

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποια είναι «σιδηρά κυρία» της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο - Η ιστορία ενός αμφιλεγόμενου βραβείου

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ – καρέ η άγρια επίθεση στη Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου - Φωτογραφίες ντοκουμέντα

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025 - Το έλαβε η πολιτικός από τη Βενεζουέλα María Corina Machado

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ποιοι θα βγουν στους δρόμους για το εργατικό νομοσχέδιο- Τα αιτήματά τους

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Συγκλονίζει για τον γιο της Βασίλη με νέα αινιγματική ανάρτηση: «Με το ίδιο μπουφάν καρδούλα μου – Φωτογράφισαν το σώμα σου αλλιώς»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Το πορτρέτο μιας χώρας σε πίεση: Άγχος, κατάθλιψη και ψυχοφάρμακα - Η ψυχική υγεία των Ελλήνων σε κίνδυνο

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου από τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Άρση του συναγερμού για τσουνάμι – Συγκλονιστικά βίντεο

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Φτάνει το τέλος των social media; Γιατί πήραν την κατιούσα - Η επανάσταση των νέων

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Όταν δάκρυσε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η φορτισμένη συνομιλία με τη σύζυγο ενός αυτόχειρα - «Έχεις βιώσει και εσύ την απώλεια...»

10:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουν να κάνουν κρύα ντους - Τι συμβαίνει με τους θερμοσίφωνες

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 14χρονη στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος την προσέλκυσε, την κλείδωσε σπίτι του και τη βίασε

13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με την πλάτη στον τοίχο η Εθνική Ελλάδας: Τα σενάρια, τα highlights και τα αποτελέσματα της βραδιάς

09:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: 6-7 κιλά τσίχλες μάζευαν οι υπάλληλοι από το Ηρώδειο, στο τέλος κάθε φεστιβάλ – Κλείνει για τρία χρόνια το Ηρώδειο

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξιχνιάστηκε ο εμπρησμός εστιατορίου στη Βουλιαγμένη πέρσι τον Οκτώβριο - Συνελήφθη 60χρονος με πιστόλια, ξίφη και τσεκούρι

08:39ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Ο ρόλος του Τζάρεντ Κούσνερ στην επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Από το real estate στη διπλωματία, ο γαμπρός του Τραμπ

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ