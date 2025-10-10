Euroleague, Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC: Με πολλά προβλήματα για την επιστροφή στις νίκες
Την πρώτη του εντός έδρας αναμέτρηση για την κανονική διάρκεια της Euroleague δίνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Παρασκευή (10/10) την Ντουμπάι BC για την 3η αγωνιστική.
Έπειτα από την διαβολοβδομάδα στην Ισπανία, όπου ο Ολυμπιακός είχε μία νίκη με τη Μπασκόνια και μία ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης, ετοιμάζεται για την πρώτη του εντός έδρας «υποχρέωση» στη διοργάνωση.
Αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» είναι η Ντουμπάι BC, η οποία έχει το ίδιο ρεκόρ (1-1). Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, τη στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει πολλούς λόγους για να «πονοκεφαλιάζει», ελέω των απουσιών.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας κόουτς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τόμας Ουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς αλλά και του Μουσταφά Φαλ, ενώ αντίθετα, κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Ντόντα Χολ.
Από την άλλη, με προβλήματα θα παραταχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και η Ντουμπάι BC, αφού εκτός έχουν τεθεί οι Ντζάναν Μούσα, Αλέκσα Αβράμοβιτς και Ζαϊτέ, ενώ αμφίβολος είναι ο Ντανίλο Άντζουσιτς.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου
- Χαποέλ Τελ Αβίβ–Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
- Μπασκόνια–Παναθηναϊκός AKTOR 84-86
- Αρμάνι Μιλάνο–Μονακό 79-82
- Παρτιζάν–Αναντολού Εφές 93-87
- Παρί-Βίρτους Μπολόνια 90-79
- Ρεάλ Μαδρίτης–Βιλερμπάν 85-72
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου
- 20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας
- 21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
- 21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις
Η βαθμολογία
- Ζαλγκίρις Κάουνας 2-0
- Βαλένθια 2-0
- Παναθηναϊκός AKTOR 2-1
- Χαποέλ Τελ Αβίβ 2-1
- Παρτιζάν 2-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
- Μονακό 2-1
- Παρί 2-1
- Φενερμπαχτσέ 1-1
- Ολυμπιακός 1-1
- Μπάγερν Μονάχου 1-1
- Μπαρτσελόνα 1-1
- Ντουμπάι 1-1
- Αναντολού Εφές 1-2
- Βίρτους Μπολόνια 1-2
- Αρμάνι Μιλάνο 1-2
- Βιλερμπάν 1-2
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2
- Μπασκόνια 0-3
- Ερυθρός Αστέρας 0-2