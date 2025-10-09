Ολυμπιακός: Εκτός ο Ουόκαπ – Χάνει το ντέρμπι με Παναθηναϊκό

Δεν του πάνε καλά τα πράγματα του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα, καθώς από τη μία δίνει τη δική του «μάχη» σε κάθε παιχνίδι από την άλλη μετράει… απώλειες.

Μετά το πρόβλημα του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αναμένεται να μην αγωνιστεί την Παρασκευή (10/10) κόντρα στην Ντουμπάι, ενώ και η συμμετοχή του στο ματς της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ είναι επίσης αμφίβολη, «έσκασε» το πρόβλημα και με τον Τόμας Ουόκαπ.

Ο Αμερικάνος γκαρντ τραυματίστηκε και δημιουργεί μεγάλο θέμα στην περιφέρεια της ομάδας του Ολυμπιακού, καθώς ο Έλληνας τεχνικός έχει να διαχειριστεί και το πρόβλημα του Σακίλ ΜακΚίσικ στον προσαγωγό αλλά και την απουσία του Κίναν Έβανς.

Ο Ουόκαπ, λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου της ομάδας αναμένεται να χάσει τα επόμενα 8 ματς της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά τα ματς που θα χάσει ο Τεξανός:

Dubai BC (10/10, εντός)

Παναθηναϊκός AKTOR (12/10, εντός)

Εφές (14/10, εντός)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/10, εκτός)

Πανιώνιος (19/10, εντός)

Μπάγερν (24/10, εκτός)

Μύκονος (26/10 εκτός)

Μονακό (29/10 εντός

