Euroleague, Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Πρεμιέρα εκτός έδρας και ώρα για διπλό

Πρώτη "μάχη" μακριά από το "κάστρο" του για τον Παναθηναϊκό AKTOR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR στον πρώτο του εκτός έδρας αγώνα για τη φετινή σεζόν φιλοξενείται στην έδρα της Μπασκόνια έχοντας μπροστά του μια πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στους Βάσκους.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από την ήττα από τους Μπαρτσελόνα και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, κάτι που μόνο εύκολο δε θα είναι μιας και οι Βάσκοι θέλουν νίκη και μόνο νίκη, ενώ ο ξέφρενος ρυθμός του παιχνιδιού τους ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας.

Ο Εργκίν Αταμάν, που θα ολοκληρώσει το πρωί την προετοιμασία της ομάδας του με το καθιερωμένο χαλάρωμα, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, μιας και έχει πάρει μαζί 14 παίκτες, αφήνοντας στην Αθήνα τους Ματίας Λεσόρ και Γιάννη Κουζέλογλου.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το NovaSports 4.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα:

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Χάποελ - Μακάμπι 90-103

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

21:30 Παρτιζάν - Εφές

21:30 Αρμάνι - Μονακό

21:30 Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR

21:45 Παρί - Μπολόνια

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

20:45 Φενέρμπχτσε - Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός - Ντουμπάι

21:30 Μπάγερν - Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Μπαρτσελόνα - Βαλένθια

