EuroLeague: Πήρε το ντέρμπι και πρώτη νίκη η Μακάμπι – Το πρόγραμμα

«Άνοιξε» η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στην EuroLeague. Με το ντέρμπι του Ισραήλ το οποίο διεξήχθη στη Σόφια. Εκεί η τυπικά γηπεδούχος Χάποελ Τελ Αβίβ, γνώρισε την πρώτη της ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η ομάδα του λαού με το εντυπωσιακό 103-90, πανηγύρισε την πρώτη της επικράτηση στη φετινή διοργάνωση.

Ο Λόνι Γουόκερ με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών. Εξαιρετικός και ο Μπρίσετ με 19. Για τους ηττημένους, 18 είχε ο Μπράιαντ, 16 ο Μπλέικνι και 15 ο Οτούρου.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο… κυρίως πιάτο της Πέμπτης και της Παρασκευής. Ο Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίζεται στη Βιτόρια (9/10) με την Μπασκόνια, ενώ ο Ολυμπιακός (10/10) εντός έδρας με την Ντουμπάι BC.

EuroLeague – 3η αγωνιστική

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

21:30 Παρτιζάν – Αναντολού Εφές

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό

21:30 Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR

21:45 Παρί – Βίρτους Μπολόνια

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

20:45 Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Ντουμπάι BC

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Μπαρτσελόνα – Βαλένθια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ζαλγκίρις Κάουνας 2-0

Βαλένθια 2-0

Χαποέλ Τελ Αβίβ 2-1

Φενερμπαχτσέ 1-1

Παναθηναϊκός AKTOR 1-1

Ντουμπάι 1-1

Αναντολού Εφές 1-1

Βίρτους Μπολόνια 1-1

Ολυμπιακός 1-1

Αρμάνι Μιλάνο 1-1

Μπάγερν Μονάχου 1-1

Παρτιζάν 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης 1-1

Μπαρτσελόνα 1-1

Μονακό 1-1

Παρί 1-1

Βιλερμπάν 1-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2

Μπασκόνια 0-2

Ερυθρός Αστέρας 0-2