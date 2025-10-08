Ρογκαβόπουλος: «Ήξερα που έρχομαι – Ο Αταμάν με παρακινεί να δίνω τα πάντα»

Οι δηλώσεις του διεθνούς άσου του Παναθηναϊκού AKTOR σε Μέσο της Ισπανίας, με αφορμή την επιστροφή του στη Βιτόρια και τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Γιάννης Κουβόπουλος

Ρογκαβόπουλος: «Ήξερα που έρχομαι – Ο Αταμάν με παρακινεί να δίνω τα πάντα»
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποστολή στη Βιτόρια: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος άφησε την Μπασκόνια για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Το βράδυ της Πέμπτης (9/10) θα τεθεί αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του. Για τους Βάσκους είναι απ’ τα κεντρικά πρόσωπα του αγώνα της EuroLeague.

Ο «Ρόγκα» παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα «noticiasdealava», μιλώντας για τις αναμνήσεις του απ’ τη Βιτόρια, αλλά και τη νέα σελίδα της καριέρας του με σαφώς μεγαλύτερες απαιτήσεις.

Αναλυτικά:

- Πώς είναι η προσαρμογή σου στον Παναθηναϊκό;

«Μέχρι τώρα όλα πηγαίνουν καλά. Επέστρεψα στην πατρίδα μου και αγωνίζομαι για έναν σύλλογο που έχει στόχο να κερδίσει τίτλους. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και η ομάδα πολύ ταλαντούχα και βαθιά. Είναι επίσης σημαντική ευκαιρία να δουλέψω με τον Εργκίν Αταμάν, έναν προπονητή με μεγάλη εμπειρία και νικητή. Προσπαθώ να προσαρμοστώ και να βελτιώνομαι σε κάθε παιχνίδι και προπόνηση».

- Πώς βίωσες το καλοκαίρι και την απόφαση να επιστρέψεις στην Ελλάδα;

«Λατρεύω την Μπασκόνια. Μου έδωσαν την ευκαιρία να αγωνιστώ στην Ευρωλίγκα και έχω απίστευτες αναμνήσεις από τη Βιτόρια. Ήταν δύσκολη η απόφαση, αλλά ήταν η κατάλληλη στιγμή και η πρόταση πολύ σοβαρή για να την αρνηθώ».

- Πιστεύεις ότι οι οπαδοί της Μπασκόνια θα κατανοήσουν την επιλογή σου;

«Νομίζω πως ναι. Μερικές φορές στη ζωή πρέπει να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις. Αν ήταν στη θέση μου, θα έκαναν το ίδιο. Τους αγαπώ, με αγαπούν και είμαι ευγνώμων για όλες τις αναμνήσεις».

- Τι σου προσέφεραν οι δύο σεζόν στη Μπασκόνια;

«Έμαθα την αξία του “Baskonia Character”, να παίζω με καρδιά και προσπάθεια σε κάθε κατοχή. Η υπομονή, η δουλειά και η συνέπεια με βοήθησαν να εξελιχθώ από χαμηλή θέση στο rotation σε χρήσιμο παίκτη με σημαντικό ρόλο».

- Ανυπομονείς για την επιστροφή σου στη Buesa Arena;

«Φυσικά. Θέλω να ξαναδώ τους οπαδούς, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες μου. Θα είμαστε αντίπαλοι για 40 λεπτά, αλλά εύχομαι στην Μπασκόνια τα καλύτερα και καλή συνέχεια στον νέο προπονητή και το τεχνικό επιτελείο».

- Τι είδους παιχνίδι περιμένεις και τι θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός για να νικήσει;

«Θα πρέπει να τρέξουμε πολύ και να ακολουθήσουμε τον ρυθμό της Μπασκόνια. Είναι ομάδα που σκοράρει καλά και τρέχει το γήπεδο. Αν είμαστε συγκεντρωμένοι και έξυπνοι, μπορούμε να ελέγξουμε το παιχνίδι και να επιστρέψουμε στην Αθήνα με νίκη».

- Ανησυχείς για τα περιορισμένα λεπτά σε μια ομάδα με πολλούς αστέρες;

«Όχι. Ήξερα από πριν πού έρχομαι. Όποτε έχω την ευκαιρία, θα προσπαθήσω όπως πάντα. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και η ομάδα έχει υψηλό επίπεδο, οπότε ο ανταγωνισμός είναι φυσιολογικός».

- Πώς είναι η συνεργασία σου με τον Εργκίν Αταμάν;

«Ο προπονητής περιμένει από εσένα να δίνεις το 100% κάθε λεπτό. Το σύστημά του είναι απλό, απαιτεί συνέπεια και προσπάθεια. Μου αρέσει γιατί με παρακινεί να δίνω τα πάντα κάθε μέρα».

- Πώς ήταν η σχέση σου με τον Πάμπλο Λάσο στην προηγούμενη σεζόν;

«Φανταστική. Μου έμαθε πολλά και μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω το επόμενο βήμα. Τον εκτιμώ πολύ και του χρωστάω πολλά, ήταν και καταπληκτικός άνθρωπος».

- Θα μπορούσε η περσινή σεζόν να είναι καλύτερη;

«Ναι. Χάσαμε αρκετά σφιχτά παιχνίδια, μερικά στο buzzer. Οι μικρές λεπτομέρειες έκριναν πολλά και συνολικά θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα».

- Ένιωσες την αγάπη των οπαδών της Μπασκόνια;

«Ναι, ήταν αγάπη και αμοιβαίος σεβασμός. Είχαν εκτιμήσει ότι έδινα πάντα το 100% και αντιπροσώπευα το “Baskonia Character”. Είμαι ευγνώμων για τη στήριξή τους, στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι να χειμωνιάσει

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή - Λαβρόφ: Το σχέδιο Τραμπ το καλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για την εμπλοκή συμβούλου του Ανδρουλάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί»

20:20LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Η Χλόη μπροστά στην κόρη της

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη: «Καρφί» Μητσοτάκη για Σαμαρά

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Να κάνουν υπομονή οι αγρότες – Σε 10 ημέρες οι αποζημιώσεις από τη θεομηνία Daniel

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ξεκινάει η συνταγματική αναθεώρηση σ' αυτή τη Βουλή»

20:06LIFESTYLE

Νέα αρχή για την Αντζελίνα Τζολί: Λέει «αντίο» στην Αμερική και μετακομίζει στο εξωτερικό - Οι τρεις περιοχές που σχεδιάζει να εγκατασταθεί

19:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Αλεξάνδρειο ο Ρίτσαρντ Σιάο, αποθεώθηκε από τον κόσμο

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γαλάζια» κοσμοσυρροή για το βιβλίο του Στυλιανίδη, αλλά με μια μεγάλη απουσία

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο «μπέργκερ λαχανικών»: Το Ευρωκοινοβούλιο απαγορεύει όρους κρέατος για φυτικά προϊόντα

19:41WHAT THE FACT

Η «μάχη των φύλων» στην εποχή των αλγορίθμων: Οι νεότερες γυναίκες και οι «έμπειροι» άνδρες – Μεγάλη έρευνα για τα στερεότυπα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές στο Λος Άντζελες: Σύλληψη 29χρονου για την πυρκαγιά στο «σημείο μηδέν» – Ύποπτος για εμπρησμό

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Πρωτοκλασάτα στελέχη ζητούν έκτακτη σύγκληση των κομματικών οργάνων – Πολάκης «καρφώνει» Φάμελλο λόγω Τσίπρα

19:13LIFESTYLE

Καλομοίρα: «Πέρασα κατάθλιψη όταν ήμουν έγκυος, ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα»

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Εικονική αναγκαστική προσγείωση: Πώς συνέβη το ατύχημα κατά τη διάρκεια άσκησης στο Τατόι

19:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρογκαβόπουλος: «Ήξερα που έρχομαι – Ο Αταμάν με παρακινεί να δίνω τα πάντα»

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν σχέδιο για απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για ένα από τα «στολίδια» της Αλβανίας: Τόνοι λυμάτων και σκουπιδιών στην κοιλάδα του Βιόσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Εικονική αναγκαστική προσγείωση: Πώς συνέβη το ατύχημα κατά τη διάρκεια άσκησης στο Τατόι

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Χειραψία Μητσοτάκη με Καραμανλή

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Η τρομακτική στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σπιτιού - Για κλάσματα δευτερολέπτου σώθηκαν δύο γυναίκες! Βίντεο σοκ

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο «μπέργκερ λαχανικών»: Το Ευρωκοινοβούλιο απαγορεύει όρους κρέατος για φυτικά προϊόντα

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Η χούντα στην Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο στην Κύπρο το 1974

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη - Τα τελευταία λόγια των θυμάτων

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη: «Καρφί» Μητσοτάκη για Σαμαρά

20:06LIFESTYLE

Νέα αρχή για την Αντζελίνα Τζολί: Λέει «αντίο» στην Αμερική και μετακομίζει στο εξωτερικό - Οι τρεις περιοχές που σχεδιάζει να εγκατασταθεί

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης - Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Στο Άγιο Όρος ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος για τριήμερη επίσκεψη - Ποιες Μονές θα επισκεφθεί

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κυκλοφορούσε με όπλο ο 68χρονος - Ο διάλογος με τον δολοφόνο πριν την εκτέλεση

18:28LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε την γούνα της μίνι φόρεμα και «έβαλε» φωτιά στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κοντά στη σύλληψη του δράστη – Το δρομολόγιο που ακολούθησε μετά το διπλό φονικό

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Με αιμάτωμα στο κεφάλι ο ένας πιλότος και κατάγματα ο δεύτερος μετά την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ