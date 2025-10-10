Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Φουρνιέ με Ντουμπάι, κάνει αγώνα δρόμου για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Με σημαντικά προβλήματα θα παραταχθεί το βράδυ της Παρασκευής (10/10, 21:15) ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ντουμπάι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Εβάν Φουρνιέ, Κίναν Έβανς, Τόμας Ουόκαπ και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Γάλλος παίκτης δεν έχει ακόμα καταφέρει να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, με αποτέλεσμα να μην έχει προπονηθεί και να μην δώσει το παρών στον αγώνα του ΣΕΦ.

Το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού έχει πέσει πάνω από τον Εβάν Φουρνιέ προκειμένου να μπορέσει να τον βοηθήσει ώστε να δώσει το παρών στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (12/10), στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αυτό είναι κάτι που θα αποφασιστεί λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, ανάλογα με το πως θα έχει κυλήσει η αποθεραπεία του παίκτη.