ΠΑΟΚ: Ομόρφυνε το κλειστό της Πυλαίας, τοποθετήθηκε το νέο cube
Ολοκληρώνονται οι εργασίες στο κλειστό το «δικέφαλου» και οι πρώτες εικόνες δείχνουν τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.
Το «PAOK Sports Arena» έχει πλέον επιβλητικό cube στην οροφή του γηπέδου. Μία απ’ τις αλλαγές που πραγματοποίησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο κλειστό της Πυλαίας. Παράλληλα, υπήρξαν κι άλλες αλλαγές, όπως οι νέες θέσεις court που τοποθετήθηκαν.
Τοποθετήθηκαν νέοι πίνακες για το σκορ του αγώνα, αλλά και φωτισμός LED. Όλα αυτά θα έχει την ευκαιρία να τα δει ο κόσμος το βράδυ του Σαββάτου (11/10) στον αγώνα με τον Ηρακλή.
