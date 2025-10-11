Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ οι διαιτητές, ακόμη τίποτα για το ντέρμπι!

Η 2η αγωνιστική της GBL περιλαμβάνει το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR, με τη διαιτησία να δίνει κι αυτή εξετάσεις. Ειδικά με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα στο επίπεδο αυτό.

Τρεις ώρες πριν το τζάμπολ έκαναν γνωστούς τους διαιτητές για το Άρης-Κολοσσός. Το μοτίβο δεν άλλαξε και για τα επόμενα ματς. Περίπου τρεις ώρες πριν τα παιχνίδια Προμηθέας – Μαρούσι και ΠΑΟΚ – Ηρακλής, έγιναν γνωστοί οι ρέφερι των αναμετρήσεων.

Φυσικά, κανένα νέο για τους τρεις που θα σφυρίξουν το ντέρμπι της αγωνιστικής. Η… αγωνία συνεχίζεται, όπως και το κρυφτούλι της ΚΕΔ στο συγκεκριμένο θέμα.