Euroleague, Ολυμπιακός - Εφές 78-82: Ο Κορντινιέ τον λύγισε στο τέλος

Ο Ολυμπιακός γνώρισε τη δεύτερη ήττα του στη φετινή EuroLeague, καθώς η Αναντολού Εφές επικράτησε στο ΣΕΦ με 82-78, χάρη σε δύο μεγάλα καλάθια του Κορντινιέ στο τελευταίο δίλεπτο του ματς.

Οι Πειραιώτες έδειξαν να μένουν από δυνάμεις και ιδέες στο τέλος, έχοντας να αντιμετωπίσουν και τις απουσίες των Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Ουόκαπ και Έβανς, βρίσκοντας λύσεις σε όλο το ματς μόνο από τη γραμμή των βολών (εκτέλεσαν 28 έναντι 12 των αντιπάλων τους).

Ξεκάθαρη ήταν και η απουσία ενός οργανωτή, καθώς είχαν μόλις 14 ασίστ (7 ο Ουόρντ) για 14 λάθη.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε και τους 11 πόντους του στα πρώτα τέσσερα λεπτά του αγώνα, ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε μόλις έξι σουτ, έχοντας όμως 8/9 βολές, με τους Νιλικίνα, Ουόρντ και Πίτερς να είναι οι τρεις που ξεχώρισαν.

Εκπληκτικό φινάλε στο ματς από τον Αϊζάια Κορντινιέ που έβαλε κρίσιμα καλάθια, ασταμάτητος με 20 πόντους ο Κόουλ Σουάιντερ.

Τα δεκάλεπτα: 25-28,51-48, 67-67, 78-82.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 9 (4/7 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Γουόρντ 13 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Λι, Βεζένκοφ 12 (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 7 ριμπάουντ), Παπανικολάου 4 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 11 (1/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πίτερς 14 (1/1 δίποντο, 4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοφ 7 (2/5 δίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 2, Χολ 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ)

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Κοκόσκοβ): Λάρκιν 18 (2/11 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μπομπουά, Λόιντ 2 (1/5 δίποντα, 0/5 τρίποντα), Γουάιλερ-Μπαμπ, Παπαγιάννης 3 (1), Κορντινιέ 10 (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σμιτς, Ντόζιερ 11 (5/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σουάιντερ 20 (2/3 δίοποντα, 4/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Οσμάνι 12 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (2/2 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ)