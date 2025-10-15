Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Επιστροφή στις νίκες και αγωνιστική βελτίωση - Η ώρα και το κανάλι

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται απόψε (21:15) στο "Telekom Center Athens" τη Βιλερμπάν, για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague και θέλει να τριπλασιάσει τις νίκες της. "Μέσα" ο Ναν εκτός απροόπτου. 

ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
Στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τη μεγάλη νίκη στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια, με το ασύλληπτο καλάθι του Κέντρικ Ναν στη λήξη της αναμέτρησης.

Στο ενδιάμεσο όμως οι "πράσινοι" έδωσαν το πρώτο "αιώνιο" ντέρμπι της σεζόν όπου δεν τα κατάφεραν στο ΣΕΦ και ηττήθηκαν από τον Ολυμπιακό με 90-86.

Τα όσα έγιναν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μπορεί να αποτελούν παρελθόν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, όμως, πρέπει να το αποδείξουν πάνω στο glass floor του "Telekom Center Athens" και να πάρουν την τρίτη τους νίκη στη Euroleague, παρουσιάζοντας και την απαιτούμενη βελτίωση.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό θα βρεθεί η Βιλερμπάν, που βρίσκεται στο 1-2 και έχει έρθει στην Αθήνα για να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό.

Ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει σήμερα το μεσημέρι την προετοιμασία του για την αποψινή αναμέτρηση με τον Εργκίν Αταμάν να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Ο Αμερικανός τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Μπασκόνια, έχασε το ματς με τον Ολυμπιακό, αλλά χθες πήρε μέρος κανονικά στην προπόνηση της ομάδας και αν συμβεί το ίδιο και στο σημερινό χαλάρωμα, τότε ο Αμερικανός θα βρίσκεται στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Euroleague

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92

Φενερμπαχτσέ – Dubai BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 88-79

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Μονακό Novasports5

21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports6

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Novasports2

21:45 EuroLeague: Παρί – Μπασκόνια Novasports Start

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

19:00 EuroLeague: Dubai BC – Μπαρτσελόνα Novasports5

20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου Novasports4

22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Novasports Prime

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

20:30 EuroLeague: Μονακό – Βαλένθια Novasports Start

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Novasports6

21:45 EuroLeague: Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4

21:45 EuroLeague: Μπασκόνια – Παρτίζαν Novasports2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ζαλγκίρις 3-1
  2. Μπαρτσελόνα 3-1
  3. Μονακό 2-1*
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 2-1*
  5. Ολυμπιακός 2-2
  6. Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1*
  7. Βαλένθια 2-1*
  8. Παναθηναϊκός 2-1*
  9. Αναντολού Εφές 2-2
  10. Παρί 2-1
  11. Ντουμπάι 2-2
  12. Μπάγερν Μονάχου 2-2
  13. Παρτιζάν 2-1*
  14. Αρμάνι Μιλάνο 1-3
  15. Βιλερμπάν 1-2*
  16. Φενέρμπαχτσε 1-3
  17. Βίρτους Μπολόνια 1-2*
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
  19. Μπασκόνια 0-3*

*Έχουν αγώνα λιγότερο

