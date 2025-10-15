Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Επιστροφή στις νίκες και αγωνιστική βελτίωση - Η ώρα και το κανάλι
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται απόψε (21:15) στο "Telekom Center Athens" τη Βιλερμπάν, για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague και θέλει να τριπλασιάσει τις νίκες της. "Μέσα" ο Ναν εκτός απροόπτου.
Στην EuroLeague ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τη μεγάλη νίκη στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια, με το ασύλληπτο καλάθι του Κέντρικ Ναν στη λήξη της αναμέτρησης.
Στο ενδιάμεσο όμως οι "πράσινοι" έδωσαν το πρώτο "αιώνιο" ντέρμπι της σεζόν όπου δεν τα κατάφεραν στο ΣΕΦ και ηττήθηκαν από τον Ολυμπιακό με 90-86.
Τα όσα έγιναν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μπορεί να αποτελούν παρελθόν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, όμως, πρέπει να το αποδείξουν πάνω στο glass floor του "Telekom Center Athens" και να πάρουν την τρίτη τους νίκη στη Euroleague, παρουσιάζοντας και την απαιτούμενη βελτίωση.
Απέναντι στον Παναθηναϊκό θα βρεθεί η Βιλερμπάν, που βρίσκεται στο 1-2 και έχει έρθει στην Αθήνα για να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό.
Ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει σήμερα το μεσημέρι την προετοιμασία του για την αποψινή αναμέτρηση με τον Εργκίν Αταμάν να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κέντρικ Ναν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.
Ο Αμερικανός τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Μπασκόνια, έχασε το ματς με τον Ολυμπιακό, αλλά χθες πήρε μέρος κανονικά στην προπόνηση της ομάδας και αν συμβεί το ίδιο και στο σημερινό χαλάρωμα, τότε ο Αμερικανός θα βρίσκεται στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Euroleague
Τρίτη 14 Οκτωβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92
Φενερμπαχτσέ – Dubai BC 69-93
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 88-79
Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82
Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου
21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν Novasports Prime
21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Μονακό Novasports5
21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports6
21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Novasports2
21:45 EuroLeague: Παρί – Μπασκόνια Novasports Start
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου
19:00 EuroLeague: Dubai BC – Μπαρτσελόνα Novasports5
20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου Novasports4
22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Novasports Prime
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου
20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
20:30 EuroLeague: Μονακό – Βαλένθια Novasports Start
21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
21:45 EuroLeague: Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4
21:45 EuroLeague: Μπασκόνια – Παρτίζαν Novasports2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ζαλγκίρις 3-1
- Μπαρτσελόνα 3-1
- Μονακό 2-1*
- Ρεάλ Μαδρίτης 2-1*
- Ολυμπιακός 2-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1*
- Βαλένθια 2-1*
- Παναθηναϊκός 2-1*
- Αναντολού Εφές 2-2
- Παρί 2-1
- Ντουμπάι 2-2
- Μπάγερν Μονάχου 2-2
- Παρτιζάν 2-1*
- Αρμάνι Μιλάνο 1-3
- Βιλερμπάν 1-2*
- Φενέρμπαχτσε 1-3
- Βίρτους Μπολόνια 1-2*
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
- Μπασκόνια 0-3*
*Έχουν αγώνα λιγότερο