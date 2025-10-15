Παναθηναϊκός AKTOR: Διαθέσιμη η νέα εμφάνιση στο ματς με τη Βιλερμπάν
Οι φίλοι του «τριφυλλιού» έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία να αποκτήσουν την εντυπωσιακή νέα φανέλα της ομάδας τους.
Από τη στιγμή που παρουσιάστηκε η νέα εμφάνιση του Παναθηναϊκού AKTOR, η προσμονή ήταν μεγάλη. Η ώρα έφτασε. Στο Telekom Center Athens και στα PAOSHOP spots της έδρας των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης, θα είναι διαθέσιμη η νέα φανέλα των «πράσινων». Με τις χρυσές λεπτομέρειες που εντυπωσιάζουν.
Όσοι βρεθούν στο γήπεδο για το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague με αντίπαλο τη Βιλερμπάν, θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν τις νέες εμφανίσεις.
