Greek Basketball League: Εύκολα η ΑΕΚ την Καρδίτσα

Η Ένωση επικράτησε 77-62 της ομάδας από τη Θεσσαλία για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Newsbomb

Greek Basketball League: Εύκολα η ΑΕΚ την Καρδίτσα
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για μία περίοδο αντιστάθηκε η Καρδίτσα στην ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχτηκε τους Θεσσαλούς για την 3η αγωνιστική της GBL και με εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο «καθάρισε» το ματς, το οποίο και τελικά νίκησε με σκορ 77-62.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνεχίζουν με το απόλυτο νικών, ενώ η Καρδίτσα που έχει δώσει δύο παιχνίδια, γνώρισε την πρώτη της ήττα.

Πρώτος σκόρερ της Ένωσης αναδείχτηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 19 πόντους (4/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Ραϊκουάν Γκρέι σημείωσε 12 πόντους και 10 ο Κρις Σίλβα. Για την Καρδίτσα ξεχώρισαν οι Ντέιμιεν Τζέφερσον (16π.), Ντιμάζιο Ουίγκινς (11π., 8ρ.) και Νόα Χόρχλερ (11π., 5ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 14-15, 37-22, 61-39, 77-62

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 12, Φλιώνης 6, Μπάρτλεϊ 19 (4), Αρμς 3, Σίλβα 10, Σκορδίλης 2, Κατσίβελης 7 (1), Λεκαβίτσιους 3, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 6, Κουζμίνσκας 4 (1), Χαραλαμπόπουλος 5 (1)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 11, Τζέφερσον 7 (1), Έλις 5 (1), Κασσελάκης 4, Χόρχλερ 11 (1), Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος, Καμπερίδης 3 (1), Μάντσεν 5, Χουγκάζ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:40ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία στην Κρήτη: Στο 10% τα αποθέματα του φράγματος Αποσελέμη

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί της διεθνούς δύναμης ασφαλείας

19:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ιστορική νίκη για τη Μύκονο, «διπλό» στην έδρα του Ηρακλή

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της Πυροσβεστικής με 4.500 ακόμα στελέχη έως το 2026 «τρέχει» η κυβέρνηση

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό με ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα

19:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2: Επιστροφή στις νίκες με... δράστη Ελ Κααμπί

19:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου» – Ένα έργο που «ξεκλειδώνει» την ιστορία ενός αιώνα

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Μαγευτικές εικόνες στην κορυφή του ηφαιστείου Κιλαουέα - Βίντεο

19:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple μειώνει την παραγωγή του iPhone Air – Αυτός είναι ο λόγος

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η aftermovie του ιστορικού ταξιδιού στην Αυστραλία

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2 - Τελικό - «Διπλό» των Πειραιωτών

18:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

18:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Ατρόμητος: «Η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται σε τυπικούς λόγους»

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σοκάρει το βίντεο της βάναυσης κακοποίησης 13χρονης από 17χρονη

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν με καταδέχεσαι» - «δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη -Τι απαντά

18:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Εύκολα η ΑΕΚ την Καρδίτσα

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Αποστολή διάσωσης από τη φρεγάτα «Σπέτσαι» στο φλεγόμενο δεξαμενόπλοιο – Ένας αγνοούμενος

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλός δημοσιογράφος βάζει… φωτιά: Προτάθηκε στη Νότιγχαμ ο Μπενίτεθ

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Χειραποσκευή «άρπαξε» φωτιά εν πτήσει – Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για τους Tomahawk - «Νομίζω τελειώσαμε» - «Χαστούκι» σε Ουκρανία και ΕΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για τους Tomahawk - «Νομίζω τελειώσαμε» - «Χαστούκι» σε Ουκρανία και ΕΕ

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό με ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν με καταδέχεσαι» - «δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη -Τι απαντά

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε στα 2' όταν ρωτήθηκε για τον Τσίπρα - Οι αντιδράσεις παρουσιαστών του ΣΚΑΪ

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

17:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Super League – Βρέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια και κράνη στο γήπεδο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για τον θάνατο χήρας υπουργού στο Κολωνάκι - Οι ενδείξεις για εμπρησμό στο σπίτι της

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κατέρρευσε μπαλκόνι στην οδό Αγίου Ανδρέου – Αποκλείστηκε η περιοχή και διεκόπη η κυκλοφορία

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

15:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο η αποχώρηση της Κωνσταντοπούλου από τον ΣΚΑΪ

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Το πακιστανικό κινητό, το λευκό σκούτερ και ο μάρτυρας «κλειδί» - Νέες αποκαλύψεις στο θρίλερ του διπλού φονικού

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία ο οδηγός της Πόρσε που σκότωσε τον Παναγιώτη - Χτύπησε και απείλησε τη γυναίκα του μπροστά στο μωρό τους

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σοκάρει το βίντεο της βάναυσης κακοποίησης 13χρονης από 17χρονη

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

18:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Ατρόμητος: «Η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται σε τυπικούς λόγους»

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η aftermovie του ιστορικού ταξιδιού στην Αυστραλία

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Νεκρός ο οδηγός που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε δέντρο

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Χειραποσκευή «άρπαξε» φωτιά εν πτήσει – Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ