Ολυμπιακός: Μπήκε στις προπονήσεις ο ΜακΚίσικ, διαθέσιμος με Μπάγερν στο Μόναχο
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου.
Αυξάνονται οι λύσεις για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ενόψει των συνεχόμενων αναμετρήσεων σε EuroLeague και GBL.
Μετά την επιστροφή των Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Ουόκαπ στο ματς με τον Πανιώνιο και ο Σακίλ ΜακΚίσικ θα είναι στη διάθεσή του Έλληνα τεχνικού ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Μπάγερν στο Μόναχο, την ερχόμενη Παρασκευή (24/10, 21:45).
Όπως ανέφερε ο Ολυμπιακός σε ενημέρωσή του: «Επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Ατομικό πρόγραμμα μπάσκετ ακολουθεί ο Κίναν Έβανς».
