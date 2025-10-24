NBA: Κάρι και Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έκριναν τα «θρίλερ» σε Σαν Φρανσίσκο και Ιντιάνα

Στη σκιά του μεγάλου σκανδάλου που έχει ξεσπάσει στο NBA, διεξήχθησαν δύο σπουδαία ματς τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/10).

Ο Στεφ Κάρι σημείωσε 42 πόντους και οδήγησε τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στη νίκη με 137-131 επί των Ντένβερ Νάγκετς στην παράταση στο Σαν Φρανσίσκο, παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Άαρον Γκόρντον, ο οποίος πέτυχε ρεκόρ καριέρας με 50 πόντους (10/11 τρίποντα).

Ο Κάρι ισοφάρισε στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας με τρίποντο από τα 10 μέτρα και στη συνέχεια, μαζί με τους Άλ Χόρφορντ και Τζίμι Μπάτλερ, «καθάρισε» το ματς στην παράταση. Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, για τους φιλοξενούμενους φτάνοντας το τρίτο συνεχόμενο triple-double σε πρεμιέρα σεζόν.

Για το Γκόλντεν Στέιτ, ο Μπάτλερ είχε 21 πόντους, ο Ντρέιμοντ Γκριν 13 με 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ οι Κουμίνγκα (14), Χόρφορντ (13), Ποντζιέμσκι (11) και Χιλντ (11) ολοκλήρωσαν επίσης με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 25 πόντους και 10 ασίστ για το Ντένβερ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-31, 61-70, 94-94, 120-120, 137-131 (παρ.)

ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ: Μπάτλερ 21 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κουμίνγκα 14 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γκριν 13 (2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ποντζίεμσκι 11 (2/6 τρίποντα), Κάρι 42 (6/12 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χιλντ 11 (1/7 τρίποντα), Πέιτον 6, Χόρφορντ 13 (3/4 τρίποντα), Ρίτσαρντ 6 (1/4 τρίποντα)

ΝΑΓΚΕΤΣ: Τζόνσον 5 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γκόρντον 50 (10/11 τρίποντα), Γιόκιτς 21 (2/13 τρίποντα, 13 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Μπράουν 6 (4 ριμπάουντ), Χάρνταγουεϊ 10 (2/5 τρίποντα), Μπράουν 4, Γουότσον 2, Βαλαντσιούνας 8, Τζόουνς

Έγραψε Ιστορία ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

Στην Ιντιάνα, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πέτυχε 55 πόντους (ρεκόρ καριέρας), και οδήγησε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ σε νίκη με 141-135 ύστερα από δύο παρατάσεις απέναντι στους Πέισερς, σε... ριμέικ των περυσινών τελικών του ΝΒΑ.

Ο Καναδός σταρ είχε 15/31 σουτ και 23/26 βολές, ενώ με δύο εύστοχες βολές στα 22,5’’ πριν από τη λήξη «κλείδωσε» τη νίκη. Ο Έιτζεϊ Μίτσελ πρόσθεσε 26 πόντους από τον πάγκο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρώτη παράταση.

Για τους Πέισερς, ο Μπένεντικτ Μάθουριν σημείωσε 36 πόντους με 11 ριμπάουντ, ενώ ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 32 πόντους, 15 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Οι Νέσμιθ και Σέπαρντ αποβλήθηκαν με φάουλ, ενώ ο Σιάκαμ είχε στείλει το ματς στην παράταση με σουτ στα 6,8’’ πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-22, 47-54, 78-81, 113-113, 124-124 (παρ.), 135-141 (2η παρ.)

ΠΕΙΣΕΡΣ: Νίσμιθ 5 (7 ριμπάοτυντ), Σιάκαμ 32 (3/6 τρίποντα, 15 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζάκσον, Μαθούριν 36 (3/8 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Νέμπχαρντ 4, Τόπιν 20 (0/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πίτερ 3 (1/2 τρίποντα), Σέπαρντ 15 (3/7 τρίποντα), Χαφ 5, Γουόκερ 13 (1/5 τρίποντα), Μπράντλεϊ 2, Φέρφι

ΘΑΝΤΕΡ: Γουίγκινς 23 (5/9 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Χόλμγκρεν 15 (12 ριμπάουντ), Χάρτενσταϊν 5 (14 ριμπάουντ), Ντορτ 7 (8 ριμπάουντ), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 55 (2/7 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπαρνχάιζερ 2, Γουίλιαμς 5, Μίτσελ 26 (4 ασίστ), Ντιένγκ, Γιάνγκμπλαντ 3, Κάρλσον