NBA: Γιάννης Αντετοκούνμπο και Βίκτορ Γουεμπανιάμα τα πρώτα βραβεία της σεζόν
Παίκτες της εβδομάδας σε Ανατολή και Δύση οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Βίκτορ Γουεμπανιάμα.
Το πρώτο βραβείο του παίκτη της εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια του ΝΒΑ κατέληξε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος εξαργύρωσε την εντυπωσιακή εκκίνησή του στο εφετινό πρωτάθλημα.
Ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς και ο φόργουορντ/σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιαμά, αναδείχθηκαν Καλύτεροι Παίκτες της Εβδομάδας στην Ανατολική και την Δυτική Περιφέρεια, αντίστοιχα.
Ο Giannis έχει οδηγήσει τα «Ελάφια» σε ρεκόρ 2-1, με εκπληκτικά στατιστικά απέναντι σε Ουίζαρντς, Ράπτορς και Καβαλίερς: 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ ανά αγώνα.
Μάλιστα τα ποσοστά του Αντετοκούνμπο ήταν εξαιρετικά εντός παιδιάς, σουτάροντας με 69% στα δίποντα και 67% στα τρίποντα, με το μοναδικό «πρόβλημα» να παραμένει το ποσοστό του από τη γραμμή των ελεύθερων βολών (63%).
Από την άλλη, οι Σπερς έχουν ξεκινήσει τη σεζόν αήττητοι σε τρεις αγώνες, με το «φαινόμενο» Γουεμπανιαμά να πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις, έχοντας μέσο όρο 33,3 πόντους, 13,3 ριμπάουντ και 6 μπλοκ ανά αγώνα.