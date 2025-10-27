NBA: Γιάννης Αντετοκούνμπο και Βίκτορ Γουεμπανιάμα τα πρώτα βραβεία της σεζόν

Το πρώτο βραβείο του παίκτη της εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια του ΝΒΑ κατέληξε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος εξαργύρωσε την εντυπωσιακή εκκίνησή του στο εφετινό πρωτάθλημα.

Ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς και ο φόργουορντ/σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιαμά, αναδείχθηκαν Καλύτεροι Παίκτες της Εβδομάδας στην Ανατολική και την Δυτική Περιφέρεια, αντίστοιχα.

Ο Giannis έχει οδηγήσει τα «Ελάφια» σε ρεκόρ 2-1, με εκπληκτικά στατιστικά απέναντι σε Ουίζαρντς, Ράπτορς και Καβαλίερς: 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ ανά αγώνα.

Μάλιστα τα ποσοστά του Αντετοκούνμπο ήταν εξαιρετικά εντός παιδιάς, σουτάροντας με 69% στα δίποντα και 67% στα τρίποντα, με το μοναδικό «πρόβλημα» να παραμένει το ποσοστό του από τη γραμμή των ελεύθερων βολών (63%).

Από την άλλη, οι Σπερς έχουν ξεκινήσει τη σεζόν αήττητοι σε τρεις αγώνες, με το «φαινόμενο» Γουεμπανιαμά να πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις, έχοντας μέσο όρο 33,3 πόντους, 13,3 ριμπάουντ και 6 μπλοκ ανά αγώνα.