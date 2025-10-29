Παναθηναϊκός AKTOR: «Ρίχνει άγκυρα» ο Ντίνος Μήτογλου – Ανανέωσε μέχρι το 2029

Σε μια ακόμη σπουδαία συμφωνία έφτασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Οι «πράσινοι» τα βρήκαν με τον Ντίνο Μήτογλου για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, μέχρι το 2029. Για τρία χρόνια ακόμη δηλαδή, «δένοντας» ένα πολύ σημαντικό… κομμάτι του ελληνικού κορμού στο ρόστερ.

Το συμβόλαιο του διεθνούς πάουερ φόργουορντ του «τριφυλλιού», ολοκληρωνόταν το 2026. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε ανύποπτο χρόνο είχε τονίσει πως ο Μήτογλου δε θα πάει πουθενά! Κάτι που το κάνει πράξη, καθώς έδωσε τα χέρια μαζί του για να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

https://www.instagram.com/p/DQZuPudiAOW/

Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει φέρει απ’ τις ΗΠΑ τον Μακεδόνα φόργουορντ, έφυγε για ένα μικρό διάστημα στην Αρμάνι Μιλάνο και επέστρεψε το 2023 συνδυάζοντας την επιστροφή του με την επιστροφή των «πράσινων» στην κορυφή της Ευρώπης.

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος των ανανεώσεων συμβολαίων του «κορμού» στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος στέφθηκε με 100% επιτυχία απ’ την πλευρά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.

Η ανακοίνωση των «πράσινων»:

"Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Μήτογλου έως το καλοκαίρι του 2029".