Greek Basketball League: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Ηρακλής και Μύκονος - Μαρούσι
Η 5η αγωνιστική της Greek Basketball League ολοκληρώνεται την Κυριακή (2/11) με δύο αναμετρήσεις.
Ολοκληρώνεται την Κυριακή (2/11) η 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Στις 13:00 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στο ΣΕΦ, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Λίγες ώρες αργότερα, στις 16:00, το Μαρούσι θα βρεθεί στο «Π. Χανιώτη» στην Μύκονο, ώστε να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα (ΕΡΤ2 Σπορ).
Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ρεπό αυτή την αγωνιστική.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
13:00 Ολυμπιακός - Ηρακλής (ΕΡΤ2 Σπορ)
16:00 Μύκονος Betsson - Μαρούσι (ΕΡΤ2 Σπορ)
