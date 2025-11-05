CEO Euroleague: «Αν συνεχίσει έτσι, το NBA θα βλάψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ - Ασφαλές το Τελ Αβίβ»

Ο Παούλιους Μοτεγιούνας τοποθετήθηκε στην ισπανική El Pais για τα σχέδια του NBA Europe και την περίπτωση επιστροφής της αγωνιστικής δράσης στο Ισραήλ.

CEO Euroleague: «Αν συνεχίσει έτσι, το NBA θα βλάψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ - Ασφαλές το Τελ Αβίβ»
Ο διευθύνων σύμβουλος της EuroLeague μίλησε στην ισπανική εφημερίδα «El Pais» και εξέφρασε τις επιφυλάξεις του από την πιθανή είσοδο του ΝΒΑ στην Ευρώπη.

«Η EuroLeague είναι καλύτερη από ποτέ. Τα έσοδα της έχουν αυξηθεί κατά 45% τις δύο τελευταίες σεζόν. Υπάρχουν νέοι χορηγοί, η τηλεθέαση έχει αυξηθεί κατά 30% σε πέντε χρόνια, και πέρσι πάνω από τρία εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν τους αγώνες, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ για τη διοργάνωση. Παράλληλα, η επέκταση σε 20 ομάδες ήταν τεράστιο βήμα. Κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε άλλη. Δεν υπάρχουν αήττητες ομάδες. Αυτή η ανταγωνιστικότητα είναι κάτι που θέλουμε να προστατεύσουμε», σημείωσε αρχικά.

Για την άφιξη του ΝΒΑ στην Ευρώπη, ο Παούλιους Μοτεγιούνας ανέφερε: «Συνεχίζουμε τις συζητήσεις με το ΝΒΑ. Θα συναντηθούμε ξανά και θα συνεχίσουμε τον διάλογο. Όμως υπάρχει μεγάλη απογοήτευση από την πλευρά μας, γιατί ανεξαρτήτως των προτάσεων που καταθέτουμε, δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να κάνουν πραγματικά βήματα. Η πρόοδος είναι ελάχιστη, ακολουθούν μόνο το δικό τους πλάνο. Η EuroLeague τα πηγαίνει εξαιρετικά εδώ και 26 χρόνια, και εμείς επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξή μας, χωρίς να περιμένουμε κινήσεις από αυτούς». Ο ισχυρός άνδρας της Λίγκας σχολίασε και το ΝΒΑ Europe. «Με τον τρόπο που την παρουσιάζουν, είναι αρνητική είδηση. Δεν υπάρχει ανάγκη για άλλη διοργάνωση, ήδη έχουμε τέσσερις, αυτή θα ήταν η πέμπτη. Με τη σωστή προσέγγιση, θα μπορούσαν να βοηθήσουν, αλλά αν συνεχίσουν έτσι, το ΝΒΑ θα βλάψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Για την προοπτική δύο μεγάλων πρωταθλημάτων στην Ευρώπη ο Παούλιους Μοτεγιούνας υποστήριξε: «Αφορά και την ιστορία που έχουμε χτίσει, τις μεγάλες αγορές και τις παραδόσεις. Οι οπαδοί ήδη απολαμβάνουν τους κορυφαίους αγώνες σε πολλές χώρες. Μια επιπλέον λίγκα θα δυσκόλευε την παρακολούθηση και την κατανόηση. Προσπαθούν να προσελκύσουν κάποιες ομάδες και να αφήσουν άλλες εκτός. Η EuroLeague έχει εντελώς διαφορετικό μοντέλο: το ΝΒΑ χτίζει το μπάσκετ γύρω από τις επιχειρήσεις, εμείς χτίζουμε τις επιχειρήσεις γύρω από το μπάσκετ».

Ο Παούλιους Μοτεγιούνας ρωτήθηκε για την πιθανότητα επιστροφής των αγώνων στο Ισραήλ και τόνισε: «Το Τελ Αβίβ είναι ασφαλές. Υπάρχουν δύο ομάδες και οι παίκτες λένε ότι όλα είναι ήρεμα. Το υπόλοιπο Ισραήλ παρακολουθείται. Υποθέτουμε ότι είναι ασφαλές, αλλά θα πάμε στο Τελ Αβίβ για επιβεβαίωση, ώστε να προστατεύσουμε παίκτες, προπονητές, διαιτητές και φιλάθλους».

«Αυτές είναι πολύ επιτυχημένες αγορές. Το Άμπου Ντάμπι φιλοξένησε ένα εξαιρετικό Final Four, και το Ντουμπάι έχει μια νέα ομάδα. Η EuroLeague θα προστατεύει τη νοοτροπία του ευρωπαϊκού μπάσκετ ενώ φέρνει το παιχνίδι σε νέες αγορές», σημείωσε στη συνέχεια ο Λιθουανός παράγοντας για το Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι.

Για την EuroLeague σε βάθος πενταετίας, ο Παούλιους Μοτεγιούνας κατέληξε: «Θα συνεχίσουμε να είμαστε η κορυφαία διοργάνωση στην Ευρώπη, με ή χωρίς το ΝΒΑ. Έχουμε τους καλύτερους οπαδούς, τις καλύτερες ομάδες και τις καλύτερες έδρες. Αν προστατεύσουμε το μπάσκετ, όλα θα πάνε καλά. Πέρσι η EuroLeague εκτιμήθηκε σε 1 δισ. ευρώ! Στόχος μας είναι να τριπλασιάσουμε αυτό το ποσό σε πέντε χρόνια. Φέτος η αξία μας έχει ήδη αυξηθεί πάνω από 50%».

