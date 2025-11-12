Ολυμπιακός: Απίστευτη ατυχία για τον Κίναν Έβανς – Υπέστη νέα ρήξη αχιλλείου

Η ατυχία δεν λέει να αφήσει τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα των «ερυθρόλευκων» με τη λιθουανική ομάδα στο ΣΕΦ.

Ο Έβανς επέστρεψε στην ενεργό δράση και βρέθηκε στην «ερυθρόλευκη» αποστολή για πρώτη φορά σε αγώνα της Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον έβαλε στο παρκέ 2’16’’ πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να τον αποθεώνει.

Ο Έβανς, όμως, πρόλαβε να παίξει μόλις για 1’16’’, καθώς χτύπησε σε μια ανύποπτη φάση κι αποχώρησε υποβασταζόμενος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε μαγνητική, τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαίωσε το χειρότερο σενάριο.

Για ακόμα μια φορά ο παίκτης καλείται να… ανέβει ένα βουνό, καθώς αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 10 μήνες. Να θυμίσουμε ότι είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου στο δεξί πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024.

KEENAN EVANS YİNE SAKATLANDI ?



Yaklaşık 17 ay sonra, sakatlığını atlatıp EuroLeague'de ilk maçına çıkan Keenan Evans, oyuna girdikten sadece 2 dakika sonra tekrar sakatlandı ve oyuna devam edemedi ?



pic.twitter.com/0PyXAqQD8r — Euroleague Time (@euroleague_time) November 12, 2025

