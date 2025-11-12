Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 95-78: Το σοκ με τον Έβανς «πάγωσε» τα χαμόγελα (βίντεο)

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκαν με το… μαχαίρι στα δόντια και δεν άφησαν περιθώρια στην ομάδα του Κάουνας.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε απίθανα πράγματα, σημειώνοντας 30 πόντους σε 27 λεπτά, οι Ουόκαπ και Βεζένκοφ αποτέλεσαν άξιοι συμπαραστάτες κι ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε… περίπατο τον αγώνα.

Κανείς, όμως, στο ΣΕΦ δεν μπορούσε να πανηγυρίσει με τον τρόπο που θα ήθελα ένα πολύ ωραίο μπασκετικό βράδυ για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έπιασαν τη Ζαλγκίρις στο 7-3.

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς επισκίασε τα πάντα και το μυαλό όλων είναι στα αποτελέσματα της μαγνητικής, στην οποία υποβλήθηκε ο απίστευτα άτυχος Αμερικανός.

KEENAN EVANS YİNE SAKATLANDI ?



Yaklaşık 17 ay sonra, sakatlığını atlatıp EuroLeague'de ilk maçına çıkan Keenan Evans, oyuna girdikten sadece 2 dakika sonra tekrar sakatlandı ve oyuna devam edemedi ?



pic.twitter.com/0PyXAqQD8r — Euroleague Time (@euroleague_time) November 12, 2025

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Χορντόβ, Ζαμόισκι, Τραβίτσκι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-14, 50-36, 74-53, 95-78

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 9 (1), Έβανς, Ουόρντ 4, Λι 7, Βεζένκοφ 14 (8ριμπ.), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 30 (5), Μιλουτίνοφ 16 (8ριμπ.), Χολ 8 (9ριμπ.), ΜακΚίσικ 2, Φουρνιέ 5 (1).

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Φρανσίσκο 15 (1), Μικαλάουσκας, Ράιτ 13 (10ριμπ.), Μπραζντέικις 5 (1), Τουμπέλις 6 (5ριμπ.), Λο 5 (1), Σλίβα 8 (6ριμπ.), Μπιρούτις 3, Ρουμπστάβιτσους 3 (1), Μπουτκέβιτσους 2, Σιρβίντις 12 (2τρ., 5ριμπ.), Ουλάνοβας 6.

Διαβάστε επίσης