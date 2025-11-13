Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός: Με τους 12 από το διπλό στο Παρίσι, μέσα ο Χεζόνια για τη Ρεάλ

Αποστολή στη Μαδρίτη: Γιάννης Κουβόπουλος

Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει και έτσι ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να "κατεβάσει" τους ίδιους δώδεκα που είχε μαζί του και στο, προ 48 ωρών, διπλό στο Παρίσι επί της Παρί.

Ο Τούρκος τεχνικός θα δει τον Κένεθ Φαρίντ να "γράφει" τη δεύτερη συμμετοχή του με τους "πράσινους" τη στιγμή που εκτός δωδεκάδας μένει ο Γιάννης Κουζέλογλου, ο οποίος έχει ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή της ομάδας.

Όσο αναφορά τη δωδεκάδα της Ρεάλ κανονικά βρίσκεται σε αυτή ο Μάριο Χεζόνια, τον οποίο τα ρεπορτάζ της ημέρας τον έδιναν ως αμφίβολο.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου