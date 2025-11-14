Euroleague Βαθμολογία: Θριαμβευτής, 2Χ2 στη «διαβολοβδομάδα» και ανέβηκε στο 7-4

«Οδοστρωτήρας» Παναθηναϊκός AKTOR στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, νίκη 87-77 και πλέον οι «πράσινοι» ανέβηκαν κι άλλο φτάνοντας στο 7-4. Αφήνοντας πίσω τους την Μονακό, η οποία γνώρισε δύο ήττες στη «διαβολοβδομάδα»,

Η ομάδα του Σπανούλη έχασε ξανά στο Βελιγράδι, αυτή τη φορά απ’ τον Ερυθρό Αστέρα με 91-79. Οι Σέρβοι ανέβηκαν στο 8-3. Μαζί τους είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία ηττήθηκε 74-68 από την Φενέρμπαχτσε στο Μόναχο.

Στη Γαλλία η Παρί την οποία νίκησε πριν δύο μέρες ο Παναθηναϊκός, επικράτησε της Βαλένθια 90-86. Νίκη και για την Μακάμπι η οποία επικράτησε 89-83 της Μπασκόνια.

EUROLEAGUE - 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μονακό (Μονακό) 91-79

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-68

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 77-87

Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 90-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 89-83

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14/11

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 14/11

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 14/11

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 14/11

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 14/11 (21:30)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ