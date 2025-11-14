Παναθηναϊκός AKTOR: Στη λίστα για την GBL ο Κένεθ Φαρίντ

Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν… σαρωτικός στα πρώτα δύο παιχνίδια του με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο έμπειρος Αμερικανός σέντερ έλυσε το μεγάλο πρόβλημα των «πράσινων», λόγω των απουσιών στη γραμμή των ψηλών με τους πολλούς τραυματισμούς. Ο «Manimal» δηλώθηκε στη λίστα των ξένων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παίρνοντας θέση στην οκτάδα που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί (οι έξι μπορούν να είναι στη 12άδα κάθε αγώνα). Ο Φαρίντ πήρε τη θέση του Μάριους Γκριγκόνις. Ο Λιθουανός είναι εκτός ελληνικών διοργανώσεων, μαζί με τον Ματίας Λεσόρ όπως είναι λογικό. Οι ξένοι του Παναθηναϊκού στην GBL: Ναν, Γκραντ, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς, Φαρίντ, Γιούρτσεβεν.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας