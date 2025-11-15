Παναθηναϊκός AKTOR: Τέρμα η… ξενιτιά, σερί αγώνων στο Telekom Center Athens

Ανήμερα 28η Οκτωβρίου, ο Παναθηναϊκός AKTOR πάτησε τελευταία φορά το glass floor του ομορφότερου γηπέδου στην Ευρώπη. Οι «πράσινοι» εκείνη την ημέρα αγωνίστηκαν κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens.

Ακολούθησε η… ξενιτιά πέντε συνεχόμενων αναμετρήσεων για το «τριφύλλι». Μονακό, Ερυθρός Αστέρας, Περιστέρι, Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης. Δύσκολα ματς εκτός έδρας κυρίως για την Euroleague, αλλά και για την GBL καθώς η ομάδα των δυτικών προαστίων παραδοσιακά είναι «πονηρή» έξοδος ανεξάρτητα απ’ τη δεδομένη διαφορά δυναμικότητας.

Αυτό το πρόγραμμα έγινε ακόμη δυσκολότερο, καθώς προέκυψαν οι τραυματισμοί και οι σημαντικές απουσίες. Ο Χολμς χτύπησε στο παιχνίδι με την Μακάμπι, ο Γιούρτσεβεν μετά την επιστροφή απ’ το Μονακό. Έμεινε λοιπόν το «τριφύλλι’ να δίνει τέτοιες «μάχες», σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετά τις δύο κακές εμφανίσεις με Μονακό και Ερυθρό Αστέρα – έχοντας πάντα το ελαφρυντικό των τεράστιων απουσιών ειδικά στους ψηλούς – έβγαλε αντίδραση αντάξια του μεγέθους της. Ως μεγάλη ομάδα «απάντησε» εντυπωσιακά με 3Χ3 σε Περιστέρι, Παρίσι και Μαδρίτη. Αυξανόμενος βαθμός δυσκολίας και κατακόρυφη άνοδος του μπάσκετ που απέδωσαν οι «πράσινοι».

Παράλληλα ενισχύθηκαν με την προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ και έτσι ολοκλήρωση την… ξενιτιά με 3 στα 5, διόλου άσχημο ρεκόρ ειδικά με το επίπεδο των αγώνων που είχε μπροστά του ο Παναθηναϊκός.

Τώρα, όμως, τα δεδομένα αλλάζουν. Έχοντας αποκτήσει αυτοπεποίθηση η ομάδα και με τους ποιοτικότατους παίκτες να βρίσκουν το ρυθμό τους, το «τριφύλλι» επιστρέφει «σπίτι» του. Απ’ τα επόμενα έξι ματς τα πέντε είναι στο Telekom Center Athens.

Την Κυριακή 16/11 υποδέχονται για την GBL τον Άρη. Την Πέμπτη 20/11 η Ντουμπάι BC θα φιλοξενηθεί στο «παλάτι» του Παναθηναϊκού, ενώ δύο μέρες μετά υπάρχει το μοναδικό εκτός έδρας στο υπόλοιπο του Νοεμβρίου, κόντρα στη Μύκονο. Στις 25/11 (Τρίτη) οι «πράσινοι» θα υποδεχτούν την Παρτίζαν, ενώ την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου φιλοξενούν την Βαλένθια. Τέλος, Κυριακή 7/12 το Telekom Center Athens θα φιλοξενήσει το Παναθηναϊκός – Πανιώνιος.

Ο κόσμος του «τριφυλλιού» έχει την ευκαιρία να χαρεί από κοντά την ομάδα του, ενώ οι παίκτες θα βιώσουν ξανά την ξεχωριστή ώθηση που τους δίνει η έδρα της ομάδας. Με σκοπό να πάρουν τα αποτελέσματα που χρειάζονται και να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη θέση τους κυρίως στην Euroleague.