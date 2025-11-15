Greek Basketball League: Εύκολο «διπλό» η ΑΕΚ, δε δυσκολεύτηκε η Καρδίτσα

Η Ένωση πέρασε εμφατικά από το Μαρούσι (103-82) ενώ η Καρδίτσα δεν είχε προβλήματα κόντρα στο Περιστέρι (88-74).

Greek Basketball League: Εύκολο «διπλό» η ΑΕΚ, δε δυσκολεύτηκε η Καρδίτσα
Οι εύκολες νίκες της ΑΕΚ και της Καρδίτσας «κλείνουν την αυλαία» της πρώτης μέρας στην 7η αγωνιστική της Greek Basketball League. Η Ένωση φιλοξενήθηκε από το Μαρούσι και με αποφασιστικότητα, σωστές επιλογές και πολυφωνία στην επίθεση, πήρε τελικά τη νίκη με το ευρύ 103-82. Διαφορά που δημιουργήθηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Έτσι η ομάδα του Σάκοτα άφησε πίσω της τις δύο σερί ήττες που είχε υποστεί στο πρωτάθλημα.

Ο Μπάρτλεϊ ήταν κορυφαίος για την ΑΕΚ με 28 πόντους, ενώ από 25 πρόσθεσαν οι Σίλβα και Γκρέι. Για το Μαρούσι, ο Σαλας με 21 ήταν ο καλύτερος, με τον Μέικον να μένει στους 11.

Στην Καρδίτσα η τοπική ομάδα ήλεγξε το ματς κόντρα στο Περιστέρι, είχε το προβάδισμα και έφτασε σε μια σχετικά άνετη επικράτηση με 88-74. Έτσι οι Θεσσαλοί έκαναν το 3/3 στην έδρα τους.

Ο Χόρχλερ με 18 πόντους ήταν ο καλύτερος των νικητών. Ο Κασελάκης είχε 14, από 12 οι Μάντσεν και Έλις. Για τους ηττημένους, 17 είχε ο Νίκολς και 16 ο Πέιν.

Τα δεκάλεπτα: 29-14, 48-34, 63-55, 88-74

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 11 (3), Κασελάκης 14 (1), Καμπερίδης 6, Τζέφερσον Ντ. 10 (2), Μάντσεν 12, Χόρχλερ 18 (1), Έλις 12, Δίπλαρος 5 (1)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 17 (3), Καρδένας 13, Φαν Τούμπεργκεν 14 (2), Πετράκης, Πέιν 16, Ιτούνας 2, Μουράτος 3, Αμπερκρόμπι 7 (1), Κακλαμανάκης 2, Χάρις

GREEK BASKETBALL LEAGUE – 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου

Μύκονος–Πανιώνιος 86-77

Καρδίτσα-Περιστέρι 88-74

Μαρούσι-ΑΕΚ 82-103

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου

13:00 Ηρακλής-Κολοσσός Ρόδου

16:00 Προμηθέας Πατρών-Ολυμπιακός

18:15 Παναθηναϊκός AKTOR-Άρης

ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 12

ΑΕΚ 12 -7αγ.

ΠΑΟΚ 11

Παναθηναϊκός AKTOR 9 -5αγ.

Προμηθέας Π. 9

Μύκονος 9

Καρδίτσα 9

Περιστέρι 9

Κολοσσός Ρ. 8

Άρης 8

Mαρούσι 8

Πανιώνιος 7 -7αγ.

Ηρακλής 6 -5αγ.

