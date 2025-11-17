«Σλούκας… εμπιστοσύνη» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπόρεσε να κάμψει τελικά την αντίσταση του μαχητικού Άρη στο Telekom Center Athens επικρατώντας 82-77 για την Greek Basketball League. «Σλούκας… εμπιστοσύνη» για την αρχηγική εμφάνιση του Έλληνα σούπερ σταρ των «πράσινων».

Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης Αλαφούζος παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης και παραδέχθηκε «Έκανα λάθος με Γιοβάνοβιτς», τη στιγμή που στην ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει «Οι πρώτες επαφές» για τις θέσεις που «καίνε».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε επίσης