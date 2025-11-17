«Σλούκας… εμπιστοσύνη» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφει ο αθλητικός Τύπος της Δευτέρας (17/11).
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπόρεσε να κάμψει τελικά την αντίσταση του μαχητικού Άρη στο Telekom Center Athens επικρατώντας 82-77 για την Greek Basketball League. «Σλούκας… εμπιστοσύνη» για την αρχηγική εμφάνιση του Έλληνα σούπερ σταρ των «πράσινων».
Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης Αλαφούζος παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης και παραδέχθηκε «Έκανα λάθος με Γιοβάνοβιτς», τη στιγμή που στην ΑΕΚ έχουν ξεκινήσει «Οι πρώτες επαφές» για τις θέσεις που «καίνε».
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: 81χρονη κατάφερε να αποτρέψει γνωστή τηλεφωνική απάτη
10:20 ∙ MEETING POINT
Η μπίλια που κόλλησε οδηγώντας τα κόμματα σε βήμα σημειωτόν
10:06 ∙ LIFESTYLE
Εκτός εκπομπής η Φαίη Σκορδά – Τι συμβαίνει
09:59 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Σλούκας… εμπιστοσύνη» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Οι νεκροί του Πολυτεχνείου
06:57 ∙ WHAT THE FACT