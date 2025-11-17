Παναθηναϊκός AKTOR: Το Telekom Center δείχνει τον δρόμο

Ο Παναθηναϊκός με τον... έρα των διπλών σε Παρίσι και Μαδρίτη επιστρέφει στη βάση του και θέλει να εκμεταλλευτεί τα τρία συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια για τη EuroLeague.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR: Το Telekom Center δείχνει τον δρόμο
Ο Παναθηναϊκός "έκλεισε" με εντυπωσιακό τρόπο την εβδομάδα που πέρασε, αφού μετά από τις δύο σπουδαίες εκτός έδρας νίκες σε Παρίσι και Μαδρίτη για τη EuroLeague πήρε και μία ακόμα νίκη για τη Stoiximan GBL, φτιάχνοντας ακόμα περισσότερο την ψυχολογία του.

Οι "πράσινοι" μπορεί να δυσκολεύτηκαν κόντρα στον Άρη, αλλά η... αύρα του Telekom Center Athens και οι 11.000 φίλοι της ομάδας που βρέθηκαν στις εξέδρες, τους... έσπρωξαν στην νίκη.

Και αυτό είναι που θέλει να εκμεταλλευτεί τώρα ο Παναθηναϊκός. Οι "πράσινοι" μετά τα συνεχόμενα εκτός έδρας, ευρωπαϊκά, παιχνίδια επιστρέφουν "σπίτι" τους και έχουν μια μεγάλη ευκαιρία να ανέβουν ακόμα πιο ψηλά στην κατάταξη.

Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του έχουν τρία παιχνίδια στην έδρα τους μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου, κόντρα σε Ντουμπάι, Παριζάν και Βαλένθια.

Αναλυτικά τα τρία συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια:

Παναθηναϊκός - Ντουμπάι: 21:15, 20/11

Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: 21:15, 25/11

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: 21:15, 05/12

Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 5η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 7-4 και μοναδικός στόχος της ομάδας του Εργκίν Αταμάν δεν είναι άλλος από το να μπορέσει να φτάσει τις 10 νίκες, μετά το τέλος της συγκκεριμένης τριάδας αγώνων.

Οι "πράσινοι" συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αγωνιστικά προβλήματα, με τον Τούρκο τεχνικό να αφήνει ανοιχτό το να επιστρέψει ο Ομέρ Γιούρτσεβεν απέναντι στην ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να προλάβει την αναμέτρηση ο Ρισόν Χολμς, τη στιγμή που ανεβάζει... κατακόρυφα απόδοση ο Κένεθ Φαρίντ.

