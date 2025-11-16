Παναθηναϊκός AKTOR - Άρης 82-77: Οι Θεσσαλονικείς τον δυσκόλεψαν, αλλά στο τέλος τα κατάφερε

Ο εξαιρετικός Άρης έβαλε δύσκολα στον... κουρασμένο Παναθηναϊκός, αλλά οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έκαναν το καθήκον τους παίρνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους μέσα στην εβδομάδα.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR - Άρης 82-77: Οι Θεσσαλονικείς τον δυσκόλεψαν, αλλά στο τέλος τα κατάφερε
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από τα εντυπωσιακά διπλά σε Παρίσι και Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό του, αυτή τη φορά για τη Stoiximan GBL. Ο Άρης έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, με τους παίκτες του Μίλισιτς να βάζουν πολύ δύσκολα σε εκείνους του Αταμάν και τους "πράσινους" να πρέπει βρουν αποθέματα... ενέργειας για να φτάσουν στην τελική νίκη με 82-77 και να αποφύγουν τα χειρότερα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Κέντρικ Ναν που είχε 19 πόντους, ενώ ο Κένεθ Φαρίντ είχε 13 πόντους και 9 ριμπάουντ. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που είχε 7 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ από 11 πόντους είχαν Σλούκας και Γκραντ, με 5 και 4 ασίστ αντίστοιχα.

Από πλευράς Άρη πρώτος σκόρερ ήταν ο Μήτρου-Λογνκ με 18 πόντους ακι 5 ασίστ, με τους "κιτρινόμαυρους" να έχουν 13/29 σουτ τριών πόντων.

Πάρα πολύ καλό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση, αφού οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν παρά τη μεγάλη κόπωση έπειτα από μια πολύ δύσκολη, απαιτητική, αλλά και θριαμβευτική διπλή αγωνιστική, έβγαλαν μεγάλη ενέργεια και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ρογκαβόπουλος και Φαρίντ βρέθηκαν στην πεντάδα, ο Χουάντσο με τον Σορτς ανέλαβαν δράση και με τρίποντο του Κέντρικ Ναν, λίγο πριν από τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 13-4.

Στο +10 ο Παναθηναϊκός

Μετά το τάιμ άουτ ο Άρης επέστρεψε πιο… αποφασισμένος και με τρίποντο του Χαρέλ “έτρεξε” σερί 0-7 και μείωσε σε 13-11, μπαίνοντας ξανά στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παρ’ όλα αυτά δεν αγχώθηκε καθόλου, ο Χουάντσο συνέχιζε να αγωνίζεται σε υψηλές στροφές, ο Ρογκαβόπουλος “χτυπούσε” εντός και εκτός γραμμής τρίποντου και στη λήξη του δεκαλέπτου το σκορ από 13-11 είχε γίνει 23-13 από τρίποντο του Τζέριαν Γκραντ.

Ο έλεγχος σε “πράσινα” χέρια”

Και στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Με το τέλος της πρώτης περιόδου ο Εργκίν Αταμάν είχε χρησιμοποιήσει τους δέκα από τους δώδεκα παίκτες της ομάδας του, αλλάζοντας συνεχώς πρόσωπα και σχήματα. Οι “πράσινοι” ήταν στο 25-21 στο 13’, αλλά η επιστροφή του Φαρίντ στην πεντάδα άλλαξε τα δεδομένα. Ο έμπειρος σέντερ ήταν και πάλι εξαιρετικός και με πέντε δικούς του πόντους ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 32-22. Η απάντηση του Άρη όμως ήταν άμεση και με δύο συνεχόμενα τρίποντα, μείωσε σε 34-30, με σερί 2-8, με τη συμπλήρωση 15 λεπτών αγώνα.

Εντυπωσιακός Άρης με 10/13 τρίποντα

Και στο επόμενο πεντάλεπτο ο Άρης πήρε… φωτιά και ήρθαν τα πάνω κάτω. Ο Παναθηναϊκός με δύο βολές του Κώστα Σλούκας προηγήθηκε με 36-30, με τους “κιτρινόμαυρους” να απαντούν με εντυπωσιακό τρόπο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης με “πυρηνικό όπλο” της το τρίποντα (10/13 στη δεύτερη περίοδο) και τους Μήτρου-Λονγκ και Χαρέλ να τα βάζουν από παντού έκανε σερί 5-21 και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 41-51.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην δεύτερη περίοδο ο Άρης είχε 10/13 τρίποντα και μόλις 1/3 δίποντα, σκοράροντας 7 σερί τρίποντα και συνολικά 38 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε, ο Άρης όμως ήταν και πάλι μπροστά

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Άρη να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, όχι με τρίποντο αυτή τη φορά αλλά με δίποντο. Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν στο +12 και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποφάσισαν να παίξουν άμυνα. Λίγο-λίγο οι “πράσινοι” πατούσαν το πόδι τους στο γκάζι, πίεζαν όλο και περισσότερο στην άμυνα και παράλληλα Φαρίντ και Ναν έκαναν τη δουλειά στην επίθεση. Το 41-53 στο πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου έγινε 51-53 και το ματς γύρισε και πάλι τούμπα. Στη συνέχεια ο Ναν ισοφάρισε σε 53-53 , αλλά ο Παναθηναϊκός δε μπορούσε να περάσει μπροστά παρά το γεγονός πως ο Όσμαν πήρε το… όπλο του και με δύο συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 61-61, δύο λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου. Ο Άρης πήρε και πάλι διαφορά δύο πόντων, 61-63 με ωραία προσπάθεια του Λευτέρη Μποχωρίδη και ο Παναθηναϊκός έχασε 4 ευκαιρίες (2 τρίποντα του Όμσνα, ένα του Ναν και ένα φόλοου του Φαρίντ στη λήξη) είτε να περάσει μπροστά, είτε να ισοφαρίσει.

Ντέρμπι μέχρι τέλους

Οι δύο ομάδες μπήκαν στην τελευταία περίοδο με τον Άρη να έχει το προβάδισμα και τον έλεγχο του αγώνα, μιας και ο Παναθηναϊκός έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη για να περάσει μπροστά. Ο Γκραντ με ένα ακόμα τρίποντο μείωσε στον πόντο, 66-67, αλλά οι παίκτες του Μίλισιτς είχαν πάντα τη λύση να μείνουν μπροστά στο σκορ. Με δύο τρίποντα όμως, ένα από τον Σλούκας και ένα από τον Ναν, ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά, μετά από πάρα πολύ ώρα, με 72-71, στο 35’. Τέταρτο συνεχόμενο τρίποντο για τον Παναθηναϊκός, από τον Χουάντσο αυτή τη φρου και 75-71, με τέσσερα λεπτά το ρολόι. Ο Άρης έμενε ζωντανός, με τον Χαρέλ να κάνει το 77-77, αλλά ο Φαρίντ, μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο, μετά από εξαιρετική ασίστ του Σλούκα κάρφωσε και έδωσε πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του και ένα λεπτό πριν το τέλος ο Κέντρικ Ναν έκανε το 81-77, με τους διαιτητές να μη δίνουν ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού και τον Μίλισιτς να καλεί τάιμ άουτ, αλλά να μην αλλάζει τίποτα στη συνέχεια και τον Παναθηναϊκό να παίρνει την νίκη με 82-77.

Τα Δεκάλεπτα: 23-13, 41-51, 61-63, 82-77

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Streaming: Η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου για τον Παναθηναϊκό

21:18ΥΓΕΙΑ

Πώς επιδρά στο σάκχαρό σας η τακτική κατανάλωση μαύρης σοκολάτας

21:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Μέχρι τη Δευτέρα οι δηλώσεις- Σε ποιους χτυπάει «καμπανάκι» για τσουχτερά πρόστιμα

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τρίτη (18/11) εργαζόμενοι και μηχανοδηγοί της Hellenic Train

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Συνελήφθη ζευγάρι που έκρυβε ναρκωτικά στο αυτοκίνητό του

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Gen Z αρνείται τις θέσεις γραφείου και πιάνει δουλειά σε επαύλεις κροίσων, με αστρονομικές αμοιβιές και τεράστιες απαιτήσεις

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Σπορά νεφών μπροστά στη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών στο Ιράν

20:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν:«Στο πρώτο μέρος περπατούσαμε, στο δεύτερο παίξαμε άμυνα»

20:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και η Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου στο πλευρό πολύτεκνων οικογενειών

20:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Άρης 82-77: Οι Θεσσαλονικείς τον δυσκόλεψαν, αλλά στο τέλος τα κατάφερε

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Μουζάκι: Άγρια συμπλοκή έξω από μπαρ - Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

19:56WHAT THE FACT

Αστροφωτογράφος απαθανάτισε αλεξιπτωτιστή να κάνει ελεύθερη πτώση με φόντο τον Ήλιο

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 6 ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά, το ευχαριστώ και οι επαφές - Όλα όσα έγιναν

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Εύχομαι σύντομα μια σταθερή ειρήνη στην Ουκρανία που να βασίζεται στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου

19:23ΚΟΣΜΟΣ

James Pickens Jr: Ο πρωταγωνιστής του «Grey's Anatomy» αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία: «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια»

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο - Εξετάζεται αν ανήκει στον τουρίστα που αγνοείται 40 ημέρες

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Από το τζιν στον καμβά: Ο καλλιτέχνης που μεταμορφώνει τα παλιά παντελόνια σε εντυπωσιακά έργα τέχνης

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα: Εντοπίστηκαν όπλα, πάνω από 100.000 ευρώ και χρυσές λίρες στα σπίτια των 4 συλληφθέντων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπύρος Μαρτίκας: Ανέβασε φωτογραφία με τον Παντελή Παντελίδη και το «στημένο τραπέζι τζόγου»

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 6 ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά, το ευχαριστώ και οι επαφές - Όλα όσα έγιναν

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στην λειψυδρία βάζει δήμος της Πελοποννήσου

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών - Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα: Εντοπίστηκαν όπλα, πάνω από 100.000 ευρώ και χρυσές λίρες στα σπίτια των 4 συλληφθέντων

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

20:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Άρης 82-77: Οι Θεσσαλονικείς τον δυσκόλεψαν, αλλά στο τέλος τα κατάφερε

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο - Εξετάζεται αν ανήκει στον τουρίστα που αγνοείται 40 ημέρες

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

18:34LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Το μήνυμα για τη μάχη με τη νόσο Lyme λίγους μήνες μετά τη νοσηλεία της

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-έκκληση 11 καλλιτεχνών: «Να συμβάλλουμε στην προστασία των παρθένων βουνοκορφών της Πίνδου»

11:50LIFESTYLE

Σπάνια εμφάνιση του Πασχάλη Τερζή – Συγκίνησε τους παρευρισκόμενους τραγουδώντας Καζαντζίδη (βίντεο)

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Gen Z αρνείται τις θέσεις γραφείου και πιάνει δουλειά σε επαύλεις κροίσων, με αστρονομικές αμοιβιές και τεράστιες απαιτήσεις

21:18ΥΓΕΙΑ

Πώς επιδρά στο σάκχαρό σας η τακτική κατανάλωση μαύρης σοκολάτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ