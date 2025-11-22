Greek Basketball League: Έσπασε το ρόδι ο Πανιώνιος, εύκολη νίκη για τον Άρη

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης μετά από δύο παρατάσεις «λύγισε» την Καρδίτσα και πήρε την πρώτη της νίκη στη σεζόν – Οι Θεσσαλονικείς δεν συνάντησαν προβλήματα κόντρα στον Προμηθέα.

Newsbomb

Greek Basketball League: Έσπασε το ρόδι ο Πανιώνιος, εύκολη νίκη για τον Άρη
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χρειάστηκε να φτάσουμε τέλος Νοεμβρίου για να… χαμογελάσει ο Πανιώνιος. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης σε ματς που γι’ αυτή ήταν ζωής ή θανάτου, επικράτησε της Καρδίτσας με 107-105 στη δεύτερη παράταση! Πανηγυρίζοντας στη Γλυφάδα την πρώτη φετινή επικράτηση των «κυανέρυθρων».

H κανονική διάρκεια του ματς ολοκληρώθηκε 84-84, ενώ η πρώτη παράταση με 96-96. Κορυφαίος για τους νικητές ο Χαντς με εντυπωσιακή εμφάνιση (34 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ), σημαντική βοήθεια από τους Τσαλμπούρη (17π., 6 ριμπ.), Λέμον (16π.) και Γουότσον (13π., 9 ριμπ.). Για την Καρδίτσα ξεχώρισαν οι Ντ. Τζέφερσον (24π., 9 ριμπ.), Μπ. Τζέφερσον (23π., 6 ασίστ) και Χόρχλερ (22π., 8 ριμπ.).

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 51-46, 70-59, 84-84, 96-96, 107-105

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Γουότσον 13, Λέμον 16, Σταρκς 4, Λιούις 8 (1), Κρούζερ 2, Τσαλμπούρης 17 (3), Γόντικας 5, Χαντς 34 (3), Πατρίκης, Γκίκας 8 (2)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Μπρ. Τζέφερσον 23 (6), Μπόθγουελ 3 (1), Κασελάκης 10 (1), Ντ. Τζέφερσον 24 (2), Μάντσεν 5, Χόρχλερ 22 (3), Έλις 4, Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος 9 (2), Καμπερίδης 5 (1), Χουγκάζ.

Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης επιβλήθηκε εύκολα του Προμηθέα με 96-80. Κορυφαίος ο Αμίν Νουά (17 πόντοι 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο), ενώ ακολούθησε ο Τζέικ Φόρεστερ (14 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα). Πρώτο ματς για τον Ντανίλο Άντζουσιτς (12 πόντοι, 4 ασίστ με 6 λάθη).

Για τους ηττημένους Πατρινούς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ρομπ Γκρέι (21 πόντοι, με 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 47-37, 73-55, 96-80

ΑΡΗΣ: Μήτρου-Λονγκ 10 (2), Τζόουνς 13 (1), Νουά 17 (2), Φόρεστερ 14, Χαρέλ 12 (2), Πουλιανίτης 7 (1), Γκιουζέλης, Καζαμίας, Άντζουσιτς 12, Κουλμπόκα 11 (3).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ: Χάμοντς 10(2), Μπαζίνας 3 (1), Καραγαννίδης 6, Γκρέι 21 (3), Μακιούρα 17 (5), Χάρις 13 (4), Κόλεμαν 6, Πλώτας 2, Καπετάκης, Λάγιος, Σταυρακόπουλος 2.

GREEK BASKETBALL LEAGUE – 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κολοσσός Ρ.-Περιστέρι 72-80

Μύκονος–Παναθηναϊκός AKTOR 65-78

Άρης-Προμηθέας Πατρών 96-80

Πανιώνιος-Καρδίτσα 107-105 2η παρ. (κ.α. 84-84, 1η παρ. 96-96)

Μαρούσι-Ηρακλής 23/11

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 23/11

ΡΕΠΟ: AEK

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 14

Παναθηναϊκός AKTOR 13

ΑΕΚ 12

ΠΑΟΚ 11 -6αγ.

Περιστέρι 11

Άρης 11 -8αγ.

Προμηθέας Π. 11 -8αγ.

Μύκονος 10

Κολοσσός Ρ. 10 -8αγ.

Καρδίτσα 10

Πανιώνιος 9 -8αγ.

Mαρούσι 8 -6αγ.

Ηρακλής 8 -6αγ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:51ΕΛΛΑΔΑ

Οκτάχρονος βρέθηκε να περιπλανιέται στην Πατησίων - Αναζητούνται οι γονείς του

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, LIVE: Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0: Τελικό - «Καθάρισε» στο τέλος

21:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Έσπασε το ρόδι ο Πανιώνιος, εύκολη νίκη για τον Άρη

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Τα Χανιά υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα: «Έλαμψε» το ενετικό λιμάνι και το χριστουγεννιάτικο δέντρο

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Asteras Aktor – Παναιτωλικός 1-1: Εξαιρετικό ματς, ρυθμός και από ένας βαθμός

21:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οι Μύστες της Φυσικής»: Το νέο ανατρεπτικό βιβλίο του αστροφυσικού Στράτου Θεοδοσίου

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Συνελήφθη ανήλικος χωρίς δίπλωμα που οδηγούσε φορτηγάκι με καραμπίνα μέσα

21:14ΚΟΣΜΟΣ

«Το κοινό έχει παραπλανηθεί»: Μυστικά γυρισμένο ντοκιμαντέρ εξηγεί ότι... «οι εξωγήινοι υπάρχουν»

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, έχει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής - Διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τηλεδιάσκεψη της ΕΕ για την Ουκρανία προανήγγειλε ο Μακρόν

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που οι διαρρήκτες που πήδηξαν από μπαλκόνι για να διαφύγουν σφαδάζουν από τον πόνο – Βίντεο ντοκουμέντο

20:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Ο Μητσοτάκης θα ψηφίσει στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων

20:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: «Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ δίνει ελπίδα και προοπτική στις νέες και στους νέους»

20:23LIFESTYLE

Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου - «Θαύμα μας, σε περιμένουμε»

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Ευρυτανία: Μεγάλη επιχείρηση για κατσίκες που είχαν εγκλωβιστεί σε βράχια

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η πρότασή μου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι οριστική - Κρίσιμες διαβουλεύσεις την Κυριακή στη Γενεύη

20:06ΚΟΣΜΟΣ

«Άρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου» ο Χρήστος Μαραφάτσος, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Αναλυτές: Αποδυναμώθηκε ο μεσολαβητικός ρόλος της Τουρκίας στο ουκρανικό, μετά το σχέδιο Τραμπ

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Σε ποιες περιοχές υπάρχουν οικογενειακές κατοικίες προς ενοικίαση έως 600 ευρώ στην Αττική

19:48LIFESTYLE

«Πες δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι!»: Τα βρήκαν Απόστολος Γκλέτσος και Σίσσυ Χρηστίδου μετά τον on air καυγά τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, έχει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής - Διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που οι διαρρήκτες που πήδηξαν από μπαλκόνι για να διαφύγουν σφαδάζουν από τον πόνο – Βίντεο ντοκουμέντο

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και νέος κύκλος βροχών από την Τρίτη

21:14ΚΟΣΜΟΣ

«Το κοινό έχει παραπλανηθεί»: Μυστικά γυρισμένο ντοκιμαντέρ εξηγεί ότι... «οι εξωγήινοι υπάρχουν»

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Σε ποιες περιοχές υπάρχουν οικογενειακές κατοικίες προς ενοικίαση έως 600 ευρώ στην Αττική

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι - Στο νοσοκομείο η αδελφή του

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός» λένε Γάλλοι ερευνητές - Πώς το εξηγούν αποκλειστικά στο Newsbomb

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η πρότασή μου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι οριστική - Κρίσιμες διαβουλεύσεις την Κυριακή στη Γενεύη

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Κιάτο

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα κρούσματα δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

19:48LIFESTYLE

«Πες δημοσίως ότι με αγαπάς πάλι!»: Τα βρήκαν Απόστολος Γκλέτσος και Σίσσυ Χρηστίδου μετά τον on air καυγά τους

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Βομδαρδισμένο τοπίο η Ήπειρος από το πέρασμα της κακοκαιρίας: Αποκλεισμένα χωριά και ζημιές σε καλλιέργειες, δρόμους, γέφυρες

17:50ΚΟΣΜΟΣ

National Interest: «ΗΠΑ και ΝΑΤΟ να υπερασπιστούν ό,τι έχει απομείνει από τη δημοκρατία στην Τουρκία» - «Όχι» στην πώληση εξοπλισμών

16:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεν είναι πια επιστημονική φαντασία: Δραματική προειδοποίηση για τα νέα νευρο-όπλα - Μεταβάλλουν την ανθρώπινη συμπεριφορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ