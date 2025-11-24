Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός σε ελληνοσερβικές μονομαχίες – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Το πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, φέρνει τους αγώνες της Euroleague νωρίτερα την τρέχουσα εβδομάδα.

Οι αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν Τρίτη (25/11) και Τετάρτη (26/11), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ελληνοσερβικές μάχες.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται (25/11, 21:15) στο Telekom Center Athens την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει (26/11, 20:30) τον Ερυθρό Αστέρα στην «Belgrade Arena».

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

18:00 Ντουμπάι – Παρί Novasports4

19:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια Novasports6

20:00 Playmakers Novasports Prime

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

20:00 Ζάλγκιρις – Μπασκόνια Novasports Start

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν Novasports Prime

21:30 Βαλένθια – Μπάγερν Novasports4

23:15 Playmakers Novasports Prime

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου