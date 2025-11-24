Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός σε ελληνοσερβικές μονομαχίες – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός έχουν ελληνοσερβικές μονομαχίες την τρέχουσα εβδομάδα στη Euroleague – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, φέρνει τους αγώνες της Euroleague νωρίτερα την τρέχουσα εβδομάδα.
Οι αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν Τρίτη (25/11) και Τετάρτη (26/11), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ελληνοσερβικές μάχες.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται (25/11, 21:15) στο Telekom Center Athens την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει (26/11, 20:30) τον Ερυθρό Αστέρα στην «Belgrade Arena».
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague
Τρίτη 25 Νοεμβρίου
- 18:00 Ντουμπάι – Παρί Novasports4
- 19:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
- 20:00 Playmakers Novasports Prime
- 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
- 20:00 Ζάλγκιρις – Μπασκόνια Novasports Start
- 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν Novasports Prime
- 21:30 Βαλένθια – Μπάγερν Novasports4
- 23:15 Playmakers Novasports Prime
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
- 19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
- 19:30 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime
- 20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Novasports Prime
- 20:30 Μονακό – Αναντολού Εφές Novasports4
- 21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Novasports5
- 22:30 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ για Ουκρανία: «Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει»
13:14 ∙ LIFESTYLE
Ντόναλντ Γκλόβερ: Yπέστη εγκεφαλικό στη διάρκεια της περιοδείας του
12:47 ∙ WHAT THE FACT
Γεωμαγνητικές καταιγίδες προ των πυλών μεγέθους G1 - Τι μπορούν να προκαλέσουν
12:22 ∙ WHAT THE FACT