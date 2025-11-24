EuroLeague: Παρελθόν ο Μεσίνα από την Αρμάνι Μιλάνο - Αναλαμβάνει ο Ποέτα

Παρελθόν από τη θέση του προπονητή της Αρμάνι Μιλάνο αποτελεί μετά από 6 χρόνια ο Έτορε Μεσίνα.

Ο Ιταλός τεχνικός θα παραμείνει στην ομάδα ως σύμβουλος του προέδρου Λέο Ντελ’Όρκο, ενώ και ο ίδιος είχε διατελέσει και πρόεδρος στον ιταλικό συλλόγο.

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες την τελευταία εβδομάδα σε EuroLeague και Ιταλία, ο 66χρονος τεχνικός αποφάσισε πως ήρθε η ώρα για μια αλλαγή.

Η ιταλική ομάδα θα έχει πλέον στον πάγκο της τον Τζουζέπε Ποέτα, ο οποίος είχε ηγηθεί και στην τελευταία νίκη της, αυτή απέναντι στον Ολυμπιακό με 88-87 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, λόγω ασθένειας του Μεσίνα.

Ο Έτορε Μεσίνα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο το καλοκαίρι του 2019, έπειτα από μια πενταετία στους Σπερς ως ασίσταντ κόουτς του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Στο παρελθόν, έχει καθίσει στους πάγκους των Βίρτους Μπολόνια, Μπένετον, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει διατελέσει ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Ιταλίας.

Ο Μεσίνα έχει αναδειχθεί δύο φορές Προπονητής της Χρονιάς στην EuroLeague (2006, 2008) και έχει κατακτήσει τέσσερις φορές τον τίτλο με τις Βίρτους Μπολόνια (1998, 2001) και την ΤΣΣΚΑ (2006, 2008).