Εθνική Ελλάδας, Σαμοντούροβ: «Όλοι θέλουν να νικήσουν την ομάδα που πήρε μετάλλιο στο Eurobasket»

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έκανε την πρώτη αποτίμηση για το ξεκίνημα της Εθνικής στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
Ο νεαρός φόργουορντ έπεσε απότομα στα… βαθιά το περασμένο καλοκαίρι, αγωνιζόμενος με την Εθνική στο Eurobasket 2025.

O Σαμοντούροβ κι οι υπόλοιποι διεθνείς πανηγύρισαν το χάλκινο μετάλλιο κι ο ίδιος συνεχίζει από εκεί που το… άφησε! Μετά το «φορτωμένο» καλοκαίρι με διοργανώσεις σε Εθνικές Νέων Ανδρών κι Ανδρών, ήρθε κι ο απαιτητικός χειμώνας με το «βαρύ» πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR και τα «παράθυρα» του FIBA World Cup 2027 με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η Εθνική έκανε το πρώτο βήμα προς την παρουσία της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς επικράτησε άνετα της Ρουμανίας. Επόμενος αγώνα είναι αυτός της Κυριακής (30/11, 19:00) στην Πορτογαλία.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ μίλησε στην επίσημη σελίδα της ΕΟΚ για την Εθνική, το μετάλλιο στο πρόσφατο Eurobasket και την προσπάθεια για την πρόκριση στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα είπε συνέντευξή του:

Για τον αγώνα με τη Ρουμανία: «Ναι, ήταν καλή η αρχή, είναι γεγονός ότι κάναμε σωστά όλα όσα έπρεπε και σε μεγάλη διάρκεια. Σίγουρα ο αντίπαλος δεν ήταν κάποιο μεγαθήριο, όμως είχαμε καλή εικόνα, ήμασταν όσο σοβαροί και συγκεντρωμένοι έπρεπε, παίξαμε καλά σε άμυνα και επίθεση, σε κανένα σημείο δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο και έτσι φτάσαμε σε μια αρκετά εύκολη επικράτηση».

Μέχρι και ο πάντα απαιτητικός κόουτς, είχε πολλά καλά λόγια και μίλησε για την αύρα που έχει αποκτήσει εκ νέου η Εθνική ομάδα: ­«Ετσι είναι, υπάρχει αυτή η αύρα και φαίνεται σε πολλά. Ξέρουμε όλοι ότι έχουμε χρέος να παίξουμε για τη φανέλα με το εθνόσημο, ξέρουμε τι σημαίνει να φοράμε αυτή τη φανέλα, αλλά όλα αυτά γίνονται με ευχάριστη διάθεση. Περνάμε πολύ όμορφα στην Εθνική, υπάρχει εξαιρετικό κλίμα μεταξύ μας, είμαστε πραγματικά χαρούμενοι όταν είμαστε εδώ και δεν κάνουμε τίποτα από υποχρέωση».


Με την κατάκτηση του μεταλλίου λένε πολλοί ότι έφυγε ένα βάρος, μήπως όμως δημιουργήθηκε και μια μεγαλύτερη υποχρέωση να είμαστε και στο επόμενο ραντεβού για να διεκδικήσουμε κι εκεί κάτι καλό; «Για την Εθνική Ελλάδας είναι αυτονόητη η ανάγκη παρουσίας στις τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων και οι διεκδικήσεις. Με την κατάκτηση του μεταλλίου ίσως αυξήθηκε και το πείσμα των αντιπάλων να μας νικήσουν, να νικήσουν μια ομάδα που ανέβηκε στο βάθρο στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, οπότε γίνεται ακόμα πιο μεγάλη η ανάγκη να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε όλα, για να καταφέρουμε να νικάμε αυτά τα ματς».

Αυτή η διαδικασία των «παράθυρων» ανέκαθεν έδινε ευκαιρία και σε παίκτες να παίρνουν την ευκαιρία της Εθνικής ανδρών. Εσύ πώς βίωσες αυτή τη φορά το συναίσθημα να… υποδέχεσαι κάποια παιδιά ως πιο έμπειρους; «Ε, εντάξει κι εγώ… νέο παιδί είμαι ακόμα, μην παίρνουμε κι αέρα και βάλω τον εαυτό μου με τους παλιούς», λέει γελώντας. «Σίγουρα αυτοί οι αγώνες βοηθούν παίκτες να μπαίνουν στην ομάδα, να γνωρίζουν το κλίμα και τις απαιτήσεις και όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ ωραία, να εντάσσονται και νέα πρόσωπα σε αυτή την καλή μπασκετική παρέα».

Τι διαφορετικό περιμένετε από τον αγώνα στην Πορτογαλία σε σχέση με αυτόν με τη Ρουμανία; «Αρκετά πράγματα, είναι σημαντικές οι διαφορές των δύο ομάδων. Η Πορτογαλία είναι πιο σκληρή ομάδα, με πολύ πιο έμπειρους και ποιοτικούς παίκτες και σίγουρα ένα πιο καλό σύνολο. Δεν είναι τυχαία η ευρεία νίκη της μέσα στο Μαυροβούνιο και ήδη από την πρώτη από τις μόλις δύο προπονήσεις που θα κάνουμε γι’ αυτό το ματς, οι προπονητές μάς έδωσαν να καταλάβουμε πόσο μεγάλη συγκέντρωση απαιτείται στην προσπάθεια που θα κάνουμε για να πάρουμε άλλη μια νίκη».

