Εθνική: Στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ η προπόνηση με Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο και Ναζ Μήτρου – Λονγκ

Μετά την νίκη της επί της Ρουμανίας στο «Αλεξάνδρειο» η Εθνική προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Κυριακής με την Πορτογαλία. Και στον αγώνα αυτό ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του τέσσερις καινούριους παίκτης.

Στην αποστολή που θα αναχωρήσει το πρωί του Σαββάτου (29/11) για την Πορτογαλία, θα είναι οι Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο, που ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία, αλλά και ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, που θα πάρει τη θέση του αδελφού του Ελάιζα, που έκανε την Πέμπτη (27/11) το ντεμπούτο του, ενώ στην 12άδα συμπεριλήφθηκε και ο Νάσος Μπαζίνας.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα ταξιδέψουν:

Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

Η Εθνική όμως έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και με τη σημερινή προπόνηση η οποία ήταν στον... αέρα λόγω του ότι το ΣΕΦ πλημμύρισε και πάλι εξαιτίας της βροχής που έπληξε το λεκανοπέδιο.

Τελικά ο Βασίλης Σπανούλης θα προπονήσει τους παίκτες του στην αίθουσα 5 και όχι στην κεντρική σάλα, έτσι ώστε να μη αθεί η προπόνηση της ομάδας πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την Πορτογαλία.

