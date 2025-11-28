Εθνική: Στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ η προπόνηση με Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο και Ναζ Μήτρου – Λονγκ

Με τέσσερις αλλαγές θα εμφανιστεί η Εθνική ομάδα στο παιχνίδι κόντρα στην Πορτογαλία (30/11) για τον δεύτερο αγώνα των «παραθύρων», η οποία αναγκάζεται να προπονηθεί στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ λόγω του ότι το γήπεδο έχει πλημμυρίσει από την πρωινή βροχόπτωση που έπληξε το λεκανοπέδιο. 

Newsbomb

Εθνική: Στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ η προπόνηση με Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο και Ναζ Μήτρου – Λονγκ
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την νίκη της επί της Ρουμανίας στο «Αλεξάνδρειο» η Εθνική προετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Κυριακής με την Πορτογαλία. Και στον αγώνα αυτό ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του τέσσερις καινούριους παίκτης.

Στην αποστολή που θα αναχωρήσει το πρωί του Σαββάτου (29/11) για την Πορτογαλία, θα είναι οι Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο, που ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία, αλλά και ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, που θα πάρει τη θέση του αδελφού του Ελάιζα, που έκανε την Πέμπτη (27/11) το ντεμπούτο του, ενώ στην 12άδα συμπεριλήφθηκε και ο Νάσος Μπαζίνας.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα ταξιδέψουν:

Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

Η Εθνική όμως έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και με τη σημερινή προπόνηση η οποία ήταν στον... αέρα λόγω του ότι το ΣΕΦ πλημμύρισε και πάλι εξαιτίας της βροχής που έπληξε το λεκανοπέδιο.

Τελικά ο Βασίλης Σπανούλης θα προπονήσει τους παίκτες του στην αίθουσα 5 και όχι στην κεντρική σάλα, έτσι ώστε να μη αθεί η προπόνηση της ομάδας πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την Πορτογαλία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:14ΚΟΣΜΟΣ

Όχι, δεν είναι AI: Δρόμος στην Ήπειρο κόπηκε στα δύο μετά τη βροχή!

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τι βρήκαν οι εμπειρογνώμονες στο πεδίο βολής για τον θάνατου του 19χρονου Ραφαήλ

15:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Τιμή για Καρεμπέ - Πήρε το βραβείο Golden Foot Legend

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Τριπλή διάκριση για την AstraZeneca στα HR Awards 2025 με Gold, Silver και Bronze βραβεία

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Μεγάλες καταστροφές σε Λακωνία, Μυτιλήνη – Δρόμος έγινε κομμάτια στα Ιωάννινα

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απαγόρευση των κινητών και στα λύκεια ανακοίνωσε ο Μακρόν - Κίνδυνος «εξάρτησης από τις οθόνες»

15:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αποθεραπεία και το μυαλό στην ΑΕΚ

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Ευάγγελος Μουστάκας: Έφυγε από τη ζωή ο δημιουργός του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Αγριογούρουνο ή σκύλος; Τεράστιο ζώο «κάνει βόλτες» στο Περιστέρι

15:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική: Στην αίθουσα 5 του ΣΕΦ η προπόνηση με Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο και Ναζ Μήτρου – Λονγκ

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία στην Ισπανία: Εμφανίστηκαν έπειτα από 31 χρόνια κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων

15:13LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: Ο εγκέφαλός του θα δοθεί στην επιστήμη μετά τον θάνατό του

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Ελεύθερη η πρώην επόπτρια Δυτικής Αττικής για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα

15:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικές στιγμές - Ο Πολονάρα πήγε στο γήπεδο και αποθεώθηκε

14:46LIFESTYLE

Έλλη Κοκκίνου: «Έπαθα αναιμία από την αφαγία, ήμουν με τέσσερα νεκταρίνια την ημέρα»

14:39ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Zητά έρευνα για την «συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν 

14:33ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για τις καταιγίδες - Πού οφείλεται η ένταση των φαινομένων στην Αττική

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική συμπροσευχή Πάπα και Οικουμενικού Πατριάρχη στη Νίκαια για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο - Τα μηνύματά τους για την ενότητα των Χριστιανών

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Νεροποντή και χαλάζι πλημμύρισαν μαγαζιά στην Μυτιλήνη

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι συνέλαβαν τον άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Πάπα Ιωάννη Παύλο πριν από την επίσκεψη του Λέοντα στη Νίκαια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Ευάγγελος Μουστάκας: Έφυγε από τη ζωή ο δημιουργός του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τι βρήκαν οι εμπειρογνώμονες στο πεδίο βολής για τον θάνατου του 19χρονου Ραφαήλ

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Μεγάλες καταστροφές σε Λακωνία, Μυτιλήνη – Δρόμος έγινε κομμάτια στα Ιωάννινα

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια από τη Συρία δολοφόνησαν και πέταξαν σε βάλτο την αδελφή τους επειδή «αμαύρωσε την τιμή τους»!

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική συμπροσευχή Πάπα και Οικουμενικού Πατριάρχη στη Νίκαια για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο - Τα μηνύματά τους για την ενότητα των Χριστιανών

13:22ΕΛΛΑΔΑ

«Αθάνατος»: Αντήχησε η Κρήτη αποχαιρετώντας τον 19χρονο Ραφαήλ - Θρήνος και τιμές στην κηδεία του - «Σε ευχαριστώ γι' αυτές τις πέντε μέρες στη Ρόδο», είπε ο πατέρας του

11:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στο Μενίδι: 14χρονη Αλβανίδα Ρομά πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα με έμβρυο σε σακούλα - Κατήγγειλε ότι την ξυλοκόπησε η μητέρα της και απέβαλε

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Αγριογούρουνο ή σκύλος; Τεράστιο ζώο «κάνει βόλτες» στο Περιστέρι

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Κεραυνός έπεσε στο στρατόπεδο Μεσολογγίου - Προληπτικά στο νοσοκομείο τέσσερις στρατιώτες

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ήταν η Σύνοδος της Νίκαιας: Η σημασία της για τον Χριστιανισμό και ο παραλληλισμός με το σήμερα

15:13LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: Ο εγκέφαλός του θα δοθεί στην επιστήμη μετά τον θάνατό του

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας σε Μετρό και Τραμ το Σάββατο μεταξύ 10:00 και 14:00 - Αναστέλλεται η στάση το βράδυ

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

11:56ΚΟΣΜΟΣ

«Είσαι ηλίθια;» - Νέα επίθεση Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο - Δείτε βίντεο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Αττική - Ποτάμια οι δρόμοι, κλειστά σχολεία

15:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικές στιγμές - Ο Πολονάρα πήγε στο γήπεδο και αποθεώθηκε

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ