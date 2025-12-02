Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός προπόνησης ο Γκραντ, ατομικό για Οσμάν και Χολμς

Με μία προπόνηση στο Telekom Center Athens συνεχίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/12) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα με την Βαλένθια (5/12, 21:15).

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Τζέντι Οσμάν και Ρισόν Χολμς, η συμμετοχή των οποίων κόντρα στην ισπανική ομάδα θα κριθεί μέσα στο επόμενο διήμερο.

Στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται πλέον και ο Ομέρ Γιουρτσέβεν, ο οποίος αγωνίστηκε κανονικά με την εθνική Τουρκίας στα «παράθυρα» της FIBA.

Από την προπόνηση της Τρίτης (2/12) απουσίασε ο Τζέριαν Γκραντ, καθώς ταλαπωρείται από γαστρεντερίτιδα, αλλά υπάρχει αισιοδοξία πως θα είναι έτοιμος για το ματς της Παρασκευής (5/12, 21:15), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.