Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σε... ελεύθερη πτώση οι Μπακς χωρίς τον «Greek Freak» - Όλα τα αποτελέσματα
Ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει μετατρέψει σε… εφιαλτική τη σεζόν για τους Μπακς, οι οποίοι γνώρισαν τη 10η ήττα τους στα τελευταία 12 παιχνίδια - Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων στο NBA.
Το Μιλγουόκι μετρούσε 15 σερί νίκες επί του Ντιτρόιτ, αλλά αυτή τη φορά οι Πίστονς ήταν αυτοί που χαμογέλασαν, καθώς επικράτησαν 124-112.
Οι πρωτοπόροι της Ανατολής έφτασαν τις 19 νίκες σε 24 αγώνες, έχοντας κορυφαίο τον Κέιντ Κάνινγκχαμ, ο οποίος μέτρησε 23 πόντους και 12 ασίστ.
Από την άλλη, τα «Ελάφια» γνώρισαν τη 10η ήττα τους στα τελευταία 12 παιχνίδια, έπεσαν στο 10-15 κι είναι στην 11η θέση της Ανατολής.
Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (07/12):
- Μπρούκλιν – Νέα Ορλεάνη 119-101
- Ουάσινγκτον – Ατλάντα 116-131
- Κλίβελαντ – Γκόλντεν Στέιτ 94-99
- Ντιτρόιτ – Μιλγουόκι 124-112
- Μαϊάμι – Σακραμέντο 111-127
- Μινεσότα – Λ.Α. Κλίπερς 109-106
- Ντάλας – Χιούστον 122-109
