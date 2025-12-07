Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σε... ελεύθερη πτώση οι Μπακς χωρίς τον «Greek Freak» - Όλα τα αποτελέσματα

Το Μιλγουόκι μετρούσε 15 σερί νίκες επί του Ντιτρόιτ, αλλά αυτή τη φορά οι Πίστονς ήταν αυτοί που χαμογέλασαν, καθώς επικράτησαν 124-112.

Οι πρωτοπόροι της Ανατολής έφτασαν τις 19 νίκες σε 24 αγώνες, έχοντας κορυφαίο τον Κέιντ Κάνινγκχαμ, ο οποίος μέτρησε 23 πόντους και 12 ασίστ.

Από την άλλη, τα «Ελάφια» γνώρισαν τη 10η ήττα τους στα τελευταία 12 παιχνίδια, έπεσαν στο 10-15 κι είναι στην 11η θέση της Ανατολής.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (07/12):

Μπρούκλιν – Νέα Ορλεάνη 119-101

Ουάσινγκτον – Ατλάντα 116-131

Κλίβελαντ – Γκόλντεν Στέιτ 94-99

Ντιτρόιτ – Μιλγουόκι 124-112

Μαϊάμι – Σακραμέντο 111-127

Μινεσότα – Λ.Α. Κλίπερς 109-106

Ντάλας – Χιούστον 122-109

Διαβάστε επίσης