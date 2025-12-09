NBA: «Έλαμψαν» στη Μινεσότα οι Σανς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Σημαντική νίκη πήραν οι Σανς στη Μινεσότα, επικρατώντας 108-105 των Τίμπεργουλβς, τη στιγμή που οι Σπερς δεν… αυτοκτόνησαν στη Νέα Ορλεάνη και οι Πέισερς πήραν… ανάσα κόντρα στους Κινγκς.

Newsbomb

NBA: «Έλαμψαν» στη Μινεσότα οι Σανς - Τα αποτελέσματα και τα highlights
AP Photo/Abbie Parr
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Μινεσότα, οι Σανς πέτυχαν μια τεράστια εκτός έδρας νίκη απέναντι στους Τίμπεργουλβς 108-105. Οι γηπεδούχοι έδειχναν να έχουν τον πλήρη έλεγχο μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, όμως η τέταρτη εξελίχθηκε σε… παγίδα για αυτούς.

Οι Σανς βρήκαν ρυθμό, έπαιξαν με αποφασιστικότητα στις δύο πλευρές του παρκέ και με ένα επί μέρους 24-21 ανέτρεψαν την κατάσταση, φεύγοντας από τη Μινεσότα με ένα μεγάλο «διπλό» που τους ανέβασε στο 14-10. Ο Μαρκ Ουίλιαμς ήταν ο ηγέτης τους με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο συγκλονιστικός Άντονι Έντουαρντς, με 40 πόντους και 9 ριμπάουντ, δεν αρκούσε στους Τίμπεργουλβς.

Στην Ιντιανάπολις, Πέισερς και Κινγκς, δύο από τις ομάδες που έχουν απογοητεύσει μέχρι στιγμής στη σεζόν, διασταύρωσαν τα ξίφη τους, με τους γηπεδούχους να φτάνουν τελικά στη νίκη 116-105. Οι Πέισερς μπήκαν με ορμή, χτίζοντας από νωρίς διψήφια διαφορά και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το +15.

Οι Κινγκς, ωστόσο, έβγαλαν αντίδραση στην τρίτη περίοδο, πλησιάζοντας στους τέσσερις πόντους και βάζοντας φωτιά στο ματς. Η τελευταία περίοδος όμως άνηκε ολοκληρωτικά στους Πέισερς, που επέστρεψαν στον έλεγχο και καθάρισαν το παιχνίδι, φτάνοντας τις έξι νίκες στην σεζόν και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των Κινγκς στο 6-18.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Άντριου Νέμπχαρντ με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έκανε τριπλ-νταμπλ (24-13-14) χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την έκβαση.

Το τελευταίο ματς της βραδιάς στη Νέα Ορλεάνη είχε σασπένς μέχρι το τέλος. Οι Σπερς ξεκίνησαν εντυπωσιακά, πήραν προβάδισμα 20 πόντων στο ημίχρονο και έμοιαζαν έτοιμοι για μια άνετη επικράτηση απέναντι στους αδύναμους φέτος Πέλικανς. Η εικόνα όμως άλλαξε δραματικά στην τρίτη περίοδο, όταν οι γηπεδούχοι σημείωσαν ένα εντυπωσιακό 45-23 και βρέθηκαν μπροστά με 102-100, ολοκληρώνοντας μια τρομερή ανατροπή.

Η μάχη συνεχίστηκε μέχρι το τέλος, με τους Πέλικανς να παλεύουν σκληρά, όμως οι Σπερς απέφυγαν το κάζο χάρη στη ψυχραιμία τους και στη συμβολή του Ντίλαν Χάρπερ στις κρίσιμες στιγμές, φεύγοντας νικητές 135-132. Κορυφαίος για το Σαν Αντόνιο ήταν ο Τζούλιαν Σαμπάνιε με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Ντέρικ Κουίν ξεχώρισε για τους Πέλικανς, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με ένα εντυπωσιακό τριπλ-νταμπλ (33-10-10).

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ιντιάνα Πέισερς - Σακραμέντο Κινγκς 116-105

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Φοίνιξ Σανς 105-108

Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Σαν Αντόνιο Σπερς 132-135

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κατέρρευσε ο αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος μέσα στο Δημαρχείο - Υπέστη καρδιακό επεισόδιο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι σε βάρος του Γιάννη Λάλα

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο επικίνδυνο ταξίδι στον κόσμο: Η περιγραφή δημοσιογράφου «κόβει» την ανάσα

10:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη του για το 2026

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - «Αποχωρούμε ειρηνικά», δήλωσαν οι αγρότες

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 25χρονος που διακινούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μετά από πληροφορίες της Αμερικανικής Πρεσβείας

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σουρμελίδης για την παραίτησή του από την «Αυγή»: «Ούτε με άδειασε κανένας ούτε άδειασα κανέναν»

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ το μήνα για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα - Ποιοι οι δικαιούχοι

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Mercedes GLB ξεκινά ως ηλεκτρική αλλά θα είναι και ήπια υβριδική

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ζόχραν Μαμντάνι: Αφήνει το μικρό του διαμέρισμα στην Αστόρια για να ζήσει στο δημαρχιακό μέγαρο

09:33LIFESTYLE

Κάτι συμβαίνει με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Βγάζει το μπικίνι της σε νέο βίντεο στο Instagram - Ανησυχία στο κοινό της

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Προς νέο ρεκόρ ζέστης το 2025: Αναμένεται να συμπεριληφθεί στις πιο θερμές χρονιές όλων των εποχών

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Έλαμψαν» στη Μινεσότα οι Σανς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ πιέζει για ειρήνη, ο Πούτιν προετοιμάζεται για περισσότερο πόλεμο

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Αττική οδός

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Κούσνερ: Ο γαμπρός του Τραμπ έχει ρόλο-κλειδί στην προσπάθεια της Paramount να εξαγοράσει την Warner

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Μαζική δηλητηρίαση σε 10ωρη πτήση Σαγκάη - Μόσχα - «Η ουρά για την τουαλέτα δεν τελείωνε ποτέ»

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Απήγαγαν 17χρονο, τον λήστεψαν και τον πέταξαν έξω από το αμάξι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:50ΕΛΛΑΔΑ

«Τη διμοιρία των Χανίων θα την είχαν λιντσάρει» - Επιχειρησιακό χάλι, καταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ το μήνα για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα - Ποιοι οι δικαιούχοι

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο τυρί στον κόσμο είναι ελληνικό - Στις κορυφαίες η ελληνική κουζίνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άννης: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτι σε βάρος του Γιάννη Λάλα

10:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη του για το 2026

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέτσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου - «Αποχωρούμε ειρηνικά», δήλωσαν οι αγρότες

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή νέα θεραπεία αντιστρέφει τον ανίατο καρκίνο του αίματος - Η νέα ζωή της 16χρονης Αλίσα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που υπέστη εγκεφαλικό επειδή θα του θανατώσουν το κοπάδι με τα πρόβατα - «Μέχρι την τελευταία στιγμή που θα φύγουν θα τα ταΐζω»

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κινητοποίηση την Τετάρτη το πρωί στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Κατέρρευσε ο αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος μέσα στο Δημαρχείο - Υπέστη καρδιακό επεισόδιο

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία θα παρουσιάσει στις ΗΠΑ νέο ειρηνευτικό σχέδιο - Αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώρησης γης ο Ζελένσκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ