Περιστέρι - Ολυμπιακός: Επεισόδιο του Γιώργου Μπαρτζώκα με οπαδό
Ο προπονητής του Ολυμπιακού άνοιξε διάλογο σε έντονο ύφος με φίλαθλο στην εξέδρα.
Ένα επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα προέκυψε κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με το Περιστέρι.
Στο τέλος του ημιχρόνου και κατά την αποχώρηση των ομάδων και των διαιτητών προς τα αποδυτήρια, υπήρχαν αρκετές απόδοκιμασίες από φίλους των γηπεδούχων.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, λίγο πριν μπει στη φυσούνα θέλησε να απαντήσει σε έντονο τόνο και να ανοίξει διάλογο με έναν οπαδό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και να απειληθεί επεισόδιο.
Ευτυχώς, οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση και το περιστατικό τελείωσε γρήγορα, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να πηγαίνει στα αποδυτήρια.
