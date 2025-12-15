Παναθηναϊκός AKTOR: Απρόοπτο με Ναν στην Τουρκία, «μέσα» ο Οσμάν

Με τους χειρότερους οιωνούς ξεκίνησε η παραμονή του Παναθηναϊκού στην Τουρκία, καθώς όπως έγινε γνωστό ο Κέντρικ Ναν υπέστη ελαφρύ διάστρεμμα στο πρώτο κομμάτι της σημερινής προπόνησης στην Κωνσταντινούπολη και δεν ακολούθησε το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Μάλιστα, ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους για το θέμα είπε: «Ο Ναν υπέστη ένα διάστρεμμα στο ξεκίνημα της σημερινής προπόνησης και βγήκε εκτός της συνέχειας του προγράμματος. Ελπίζω να παίξει αύριο», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45).

Πάντως η κατάστασή του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία με τον παίκτη να εξετάζεται και πάλι το πρωί της Τρίτης (16/12) από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας για να αποφασιστεί αν θα αγωνιστεί ή όχι.

Αντίθετα, κανονικά προπονήθηκε ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος έχει θέσει τον εαυτό του και πάλι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.