Euroleague: Οι διαιτητές του Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός AKTOR

Ορίστηκαν οι διαιτητές της αναμέτρησης του «τριφυλλιού» στο Κάουνας.

Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν σήμερα (22/12) στη Λιθουανία, όπου την Τρίτη (23/12) θα αντιμετωπίσουν τη Ζαλγκίρις.

Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το ματς. Συγκεκριμένα, το παιχνίδι θα σφυρίξουν οι Εμίλιο Πέρεθ από την Ισπανία, Γιακούμπ Ζαμόισκι από την Πολωνία και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς από τη Λετονία.