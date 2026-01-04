Παναθηναϊκός AKTOR - Καρδίτσα 92-85: Νίκησε και κοιτά μπροστά

Με τις πληγές του "αιώνιου" ντέρμπι της EuroLeague να μην έχουν επουλωθεί και τον Εργκίν Αταμάν να μην έχει στη διάθεσή του τους Τζέριαν Γκραντ, Κένεθ Φαρίντ και Νίκο Ρογκαβόπουλο ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να... ιδρώσει για να καταβάλει την αντίσταση της εξαιρετικής Καρδίτσας με 92-85.

Κορυφαίοι για τους νικητές οι Κέντρικ Ναν και Τι Τζέι Σορτς, ενώ μεγάλο παιχνίδι για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έκαναν οι Τζέφερσον, Έλις, Χόρκλερ και Καμπερίδης.

Πολύ νωθρό το ξεκίνημα του αγώνα και για τις δύο ομάδες με τον Παναθηναϊκό και την Καρδίτσα να προσπαθούν να ζεσταθούν και να βρουν ρυθμό. Ο Σορτς με σουτ τριών πόντων έκανε το 3-2 για την ομάδα του, με τον Όσμαν να προσπαθεί να “τρέξει” τον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που οι “πράσινοι” “χτυπούσαν” χαμηλά με τον Χουάντσο. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 9-6 αλλά ο Έλις ισοφάρισε άμεσα με σουτ τριών πόντων, με τον Σορτς να κάνει το 13-11 στον αιφνιδιασμό με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα.

Η συνέχεια ήταν πολύ κακή για τον Παναθηναϊκό, μιας και οι παίκτες του Αταμάν έκαναν πολλά λάθη στην άμυνα τους δίνοντας την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να βρουν πόντους στον αιφνιδιασμό και να προηγηθούν με 15-21. Εκεί όμως ο Τολιόπουλος με πολύ ωραία πάσα έβγαλε μόνο του τον Καλαϊτζάκη για τρεις πόντους, με τον Έλληνα παίκτη να μειώνει σε 19-21, ενώ ο Τολιόπουλος με φοβερό buzzer beater, έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 22-21.

“Βομβαρδισμός” τρίποντων και στα δύο καλάθια

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Δίπλαρο να συνεχίζει τις πολύ καλές του εμφανίσεις και να ισοφαρίζει σε 23-23, με το παιχνίδι στη συνέχεια να γίνεται… ροντέο και τον Παναθηναϊκό και την Καρδίτσα να μην έχουν ιδιαίτερη όρεξη για άμυνα. Έλλις και Τζέφερσον ήταν εξαιρετικοί για την ομάδα του Παπανικολόπουλου, με τον τελευταίο να “πυροβολεί” από παντού, όπως έκανε και ο Χόρκλερ με τον Καμπερίδη. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, με τους Σαμονούροβ, Ναν και Σλούκα και στο 15’ το σκορ είχε “εκτιναχτεί” στο 39-41 για τους φιλοξενούμενους οι οποίοι είχαν προηγηθεί ακόμα και με τρεις πόντους διαφορά. Μάλιστα, μετά το τηλεοπτικό τάιμ άουτ, ο Ναν πέτυχε ένα ακόμα τρίποντο και έκανε το 42-41, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του, αλλά όχι για πολύ, μιας και ο Τζέφερσον συνέχισε το.. βιολί του και με ένα ακόμα τρίποντο έκανε το 42-44.

Αμέσως μετά ο Εργκίν Αταμάν επανέφερε στο παιχνίδι τον Τζέι Σορτς ο οποίος “έπεσε” στο μαρκάρισμα του Τζέφερσον ο οποίος είχε ήδη 14 πόντους. Ο παίκτης του “τριφυλλιού” ήταν πολύ καλός και αμυντικά και επιθετικά, αφού “οδήγησε” την ομάδα του σε σερί 9-1 και 1:30 πριν το τέλος του ημιχρόνου το σκορ ήταν στο 51-45. Η Καρδίτσα απάντησε με σερί 0-4, ο Ναν με γκολ-φάουλ και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 54-49 έπειτα από ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι,

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά το πέρας του πρώτου εικοσάλεπτου ο Παναθηναϊκός είχε 8/17 τρίποντα και η Καρδίτσα 7/15.

Καλός ο Παναθηναϊκός, πολύ σκληρή για να πεθάνει η Καρδίτσα

Παναθηναϊκός… ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο με τους παίκτες του Αταμάν να πατούν το πόδι τους στο γκάζι. Με έξι πόντους από αιφνιδιασμό και ένα τρίποντο από τον Κέντρικ Ναν στα δύο πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 63-51 και ανάγκασε τον Παπανικολόπουλο να καλέσει τάιμ άουτ για να μην αφήσει τη διαφορά να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Και το τάιμ άουτ του Έλληνα τεχνικού έπιασε τόπο μιας και οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και με σερί 0-7, μείωσαν στους πέντε πόντους, 63-58.

Η Καρδίτσα ήταν πολύ σκληρή για να πεθάνει τόσο νωρίς και παρά την επιθετική συνέπεια του Παναθηναϊκού έβρισκε τον τρόπο να τιμωρεί τις άμυνες του. Με τον Ουάσινγκτον να κάνει πολύ καλή δουλειά στη ρακέτα η Καρδίτσα μείωσε και πάλι σε 76-70, με τον Καμπερίδη να ευστοχεί από την περίμετρο και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 80-70.

Πάλεψε η Καρδίτσα, το "σφράγισε" ο Χολμς

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να τελειώσει το ματς λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο, αλλά η Καρδίτσα δεν του το επέτρεπε. Τρίποντο από τον Χουάντσο για το 85-74, αλλά ο Καμπερίδης απάντησε με τον ίδιο τρόπο και ο Δίπλαρος έχασε ένα δικό του τρίποντο για να μειώσει ακόμα περισσότερο. Ο Γιούρτσεβεν έχασε δύο φαινομενικά εύκολα τελειώματα, αναγκάζοντας τον Αταμάν να τον αποσύρει και να επαναφέρει τον Ρισόν Χολςμ, με τον Μάντσεν από τη γραμμή των βολών να κάνει το 85-78, πέντε λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης.

Η διαφορά έπεσε και στους πέντε πόντους, 85-80, με τον παναθηναϊκό να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο και την Καρδίτσα να χάνει τρεις μεγάλες ευκαιρίες για να μειώσει ακόμα περισσότερο. Ο Αταμάν είδε τον Ναν, στα 2:31 πριν το τέλος με τρίποντο να “γράφει” τοι 88-80 και την ίδια στιγμή πέρασε στο παιχνίδι τους Όσμαν και Χουάντσο. Ο Δίπλαρος έχασε την ευκαιρία να απαντήσει και ο Ρισόν Χολμς με εκπληκτικό κάρφωμα έκανε το 90-80 και ουσιαστικά έριξε τίτλους τέλους στην αναμέτρηση.

Τα Δεκάλεπτα: 22-21, 54-49, 80-70, 92-85

