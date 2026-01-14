Παρτιζάν - Ολυμπιακός 66-104: Ισοπέδωσε τη... μισή Παρτιζάν

Ο Ολυμπιακός βρήκε και τα... έκανε, διασύροντας τη μισή και άκρως προβληματική Παρτιζάν, με τους παίκτες του Πεναρόγια να παίζουν μπάσκετ μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο.

Παρτιζάν - Ολυμπιακός 66-104: Ισοπέδωσε τη... μισή Παρτιζάν
Εικόνα... διάλυσης είχε η Παρτιζάν και απόψε, με τον Ολυμπιακό να εκμεταλλεύεται το συγκεκριμένο γεγονός και να διασύρει την ομάδα του Βελιγραδίου με 104-66.

Ο Ολυμπιακός βρήκε αντίσταση μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, καθώς από εκεί και έπειτα οι γηπεδούχοι δεν είχαν ενέργεια, δεν είχαν διάθεση, δεν είχαν λύσεις και οι παίκτες του Μπαρτζώκα πάτησαν το γκάζι μέχρι και την τελευταία περίοδο σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες εκτός έδρας νίκες της ιστορίας του.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία είχε 27 τελικές πάσες, ήταν ο Βεζένκοφ που είχε 25 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από 12 πόντους είχαν οι Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ και Ουόκαπ. Από πλευράς ηττημένων ο μοναδικός που διασώθηκε ήταν ο Ουάσινγκτον που τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους.

Παρτιζάν για δέκα λεπτά

Η Παρτιζάν μπήκε πολύ καλά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 6-2, αλλά ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός απάντησε και πέρασε μπροστά με 6-8, με τον Ντόρσεϊ να ξεκινάει καλά, είχε τον τρόπο να διατηρήσει την ψυχραιμία της και τα ηνία στο σκορ. Ο Γεκίρι έδωσε λύσεις για το 10-8 με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών στην αναμέτρηση αλλά ο Ουόκαπ με τρίποντο έκανε το 10-11. Ο Ουάσινγκτον ήταν ο παίκτης που προσπαθούσε να τραβήξει την Παρτιζάν και με προσωπικές ενέργειες την κρατούσε κοντά στο σκορ, με τον Μαρίνκοβιτς να απαντάει στο τρίποντο του Παπανικολάου και το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 17-20.

Το τελείωσε ο Ολυμπιακός από το ημίχρονο

Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν μια τελείως διαφορετική ιστορία με τον Ολυμπιακό να πατάει γκάζι και να εξαφανίζεται τη στιγμή που η… μισή Παρτιζάν είχε μείνει από δυνάμεις και επιλογές, με τον Πεναρόγια να δείχνει πως δε μπορεί να κάνει τίποτα. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν βρει το… χέρι τους από την περιφέρεια, με τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ να σκοράρουν από μακριά και τον Ολυμπιακό να φτάνει και στο +13», στα μισά της δεύτερης περιόδου, με το σκορ να φτάνει στο 27-40. Ο Μπόνγκα και ο Μπρούνο έδιναν πόντους με το… σταγονόμετρο για την ομάδα τους, με τον Ουόκαπ να έχει φτάσει τα 3 στα 3 τρίποντα και τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενος με 21 πόντους διαφορά, 31-52.

Στο +30 η διαφορά

Oι Πειραιώτες είχαν βάλει σημαντικές βάσεις για ένα σπουδαίο διπλό, με τον Ουόκαπ να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο μέρος. Ο Τεξανός γκαρντ εκτελούσε από τα 6.75μ. (4/4τρ.), με τον Ντόρσεϊ να εκτοξεύει την διαφορά για πρώτη φορά στο +28 (34-62 στο 23’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν ότι ήθελαν στο παρκέ της Ηalla Pionir έστειλαν την διαφορά πάνω από τους 30π. (+31, 40-71 στο 26’) με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί πλήρως και στις δυο πλευρές. Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους Πειραιώτες στο +36 (43-79) με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν κλειδώσει τη νίκη.

Δέκα λεπτά χωρίς νόημα

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καθαρίσει το ματς σχεδόν από το πρώτο μέρος. Ο Πίτερς βρήκε τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ. στέλνοντας την διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 40π. (48-89 στο 34'), με τους παίκτες του Μπαρτζώκα να μην αφήνουν το πόδι από το γκάζι. Ο Έλληνας τεχνικός πλυν του ΜακΚίσικ χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του, με το προβάδισμα να διατηρείται στα επίπεδα τα 40π. (+42, 55-97 στο 38'). Ο Λαρεντζάκης έβαλε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ με τον Ολυμπιακό να διαλύει την Παρτίζαν με 66-104.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 31-52, 43-79, 66-104

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

