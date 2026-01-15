Euroleague, Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός AKTOR 85-78: Σκληρή ήττα που τον αφήνει πίσω

Μέσα από τα… χέρια του έχασε το παιχνίδι στο Μόναχο ο Παναθηναϊκός AKTOR από την Μπάγερν (85-78) «πληρώνοντας» τις κακές του συνήθειες μια και ήταν μπροστά σε όλο το ματς.

Γιάννης Κουβόπουλος

Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός AKTOR
Οι "πράσινοι" δεν τα κατάφεραν στο Μόναχο
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για μια ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός AKTOR έβγαλε στο παρκέ.... αυτοκτονικές τάσεις και σε συνδυασμό με τις κακές του συνήθειες που παρουσίασε και πάλι κατάφερε και έχασε μέσα από τα χέρια του ένα δικό του παιχνίδι.

Οι «πράσινοι» αν και είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης στη μεγαλύτερη διάρκειά της στο τέλος δεν τα κατάφεραν, χάνοντας τον ρυθμό και αφήνοντας τους Ομπστ, Τζέσαπ και Γκέιμπριελ να κάνουν την ανατροπή και να δώσουν την νίκη στην ομάδα τους.

Ο Παναθηναϊκός που μπορεί να μην είχε στη διάθεσή του τους Ναν, Ρογκαβόπουλο και Μήτογλου, είχε στο πλευρό του πάνω από 3000 φίλους του που δημιούργησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα και έκαναν ότι περνάει από το χέρι τους για να σπρώξουν τον Παναθηναϊκό στην νίκη.

Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό μιας και οι παίκτες του «τριφυλλιού» στο τελευταίο δεκάλεπτο τα «γκρέμισαν» όλα και γνώρισαν μια επίπονη ήττα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία περίοδος «έκλεισε» με σκορ 27-14 για τη Μπάγερν με τους «πράσινους» να χάνουν το μυαλό τους σε άμυνα και επίθεση και να δίνουν το δικαίωμα στη Μπάγερν να κάνει το παιχνίδι της και να παίρνει την νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Τσέντι Όσμαν με 20 πόντους, ενώ 17 σκόραρε ο Τζέριαν Γκραντ που ήταν εξαιρετικός. για τους νικητές τεράστιο παιχνίδι έκανε ο Τζέσαπ που είχε 16 πόντους και 4/4 τρίποντα, ενώ 15 είχε ο Ομπστ που "μίλησε" στην τελευταία περίοδο.

Ο Γκραντ ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, αφού με ένα δίποντο, ένα κλέψιμο πάνω στον Ομπστ και μια ασίστ στον Χολμς, διαμόρφωσε το 0-4 για τον Παναθηναϊκό, αλλά στη συνέχεια το σκηνικό άλλαξε. Δύο λάθη στην επίθεση των “πράσινων” έδωσε δύο αιφνιδιασμούς στους Βαυαρούς και με σερί 9-0, η Μπάγερν προηγήθηκε με 9-4 πριν το τρίλεπτο αναγκάζοντας τον Εργκίν Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ σε έξαλλη κατάσταση.

Ο Αταμάν τους… ξύπνησε

Με την επιστροφή από το ταίμ άουτ ο Παναθηναϊκός άλλαξε τα δεδομένα. Με τον Γκραντ να είναι εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου, τον Χολμς να τελειώνει όλες τις φάσεις και τον Όσμαν να τρέχει συνεχώς ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 2-12 και πήρε προβάδισμα με 11-16, λίγο μετά το πρώτο πεντάλεπτο.

Η μπαγκέτα στον Γκραντ

Το σερί σταμάτησε με τον Ομπστ να βρίσκει ένα πολύ τυχερό τρίποντο, αλλά με τον Γκραντ να έχει ντυθεί… Ναν, οι “πράσινοι” συνέχιζαν να είναι μπροστά, με τον Σορτς να κάνει το 16-20 με πολύ δύσκολο καλάθι μπροστά στον ΜακΚόρμακ. Οι δύο ομάδες πήγαινα χέρι-χέρι στις επόμενες επιθέσεις, με λάθη εκατέρωθεν και τον Τι Τζέι Σορτς να κάνει το 22-24, αλλά ο Τζέσαπ με τρίποντο στην εκπνοή του δεκαλέπτου να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του.

Σχήμα που δεν τράβαγε, αλλά ο Σάμο έδωσε τη λύση

Το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ήταν κάπως περίεργο για τον Παναθηναϊκό μιας και ο Εργκίν Αταμάν έριξε στο παρκέ τους Σλούκα, σορτς, Γκριγκόνις, Σαμοντούρφοφ και Φαρίντ, σε ένα σχήμα που έμοιαζε να μη λειτουργεί. Η Μπάγερν το εκμεταλλεύτηκε και κατάφερε να “χτυπήσει” τον Παναθηναϊκό στις επιστροφές του παίρνοντας προβάδισμα με 29-27. Ο Σαμοντούροφ όμως με δύο τρίποντα ήταν ότι καλύτερο για τον Παναθηναϊκό ο οποίος είδε και τον Όσμαν να ευστοχεί από το τρίποντο και να κάνει το 29-33 για τους “πράσινους” στο 15’.

Όσμαν και Χολμς πήγαν τον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια προηγούμενο

Ο Όσμαν στη δεύτερη παρουσία του στο παιχνίδι ήταν εμφανώς καλύτερος από την πρώτη, ενώ ο Χολμς συνέχεια να κάνει τη δουλειά του με εξαιρετικό τρόπο. Ο Αμερικανός τελείωνε τις φάσεις κάτω από το καλάθι, ενώ ο Τούρκος φόργουορντ με τρίποντο στον αιφνιδιασμό έκανε το 29-38, αναγκάζοντας τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να πάρει τάιμ άουτ, 4 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Η απάντηση στο 0-11 του Παναθηναϊκού ήρθε γρήγορα, με τους γηπεδούχους να “τιμωρούν” κάθε λάθος των “πράσινων” και με σερί 6-0 το σκορ έγινε 35-38. Ο Χολμς συνέχιζε να κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά ένα λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου μέρους ο Μάικ με τρίποντο έκανε το 38-41 και έριξε τη διαφορά στο σουτ, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 40-43.

Ο Γκραντ ήταν παντού και κρατούσε μπροστά τον Παναθηναϊκό

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να βρίσκει λύσεις από τον Τζέριαν Γκραντ, “χτυπώντας” πάνω στον Ομπστ, αλλά δεν κατάφερε να περιορίσει τα λάθη του. Τα λάθη του Παναθηναϊκού ακολουθούσαν κακές επιστροφές και κάπως έτσι η Μπάγερν έμενε κοντά στο σκορ. Ο Τζέσαπ με τρίποντο έδωσε μεγάλη βοήθεια στην ομάδα του, αλλά ο Γκραντ ήταν φανταστικός καθώς εκτός από την πολύ καλή άμυνα πάνω στον Ομπστ, έκανε και εξαιρετικό επιθετικό παιχνίδι και με τρίποντο “έγραψε” το 47-52, στο 26’.

Ο Σλούκας πέρασε στο παρκέ και έδινε το ρυθμό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τους “πράσινους” να βρίσκουν μεγάλο τρίποντο από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για το 51-58. Η Μπάγερν όμως είχε σε πολύ καλό βράδυ τον Τζέσαπ ο οποίος έκανε το 54-58 φτάνοντας τα 3 στα 3 τρίποντα, με τον Όσμαν να μη χάνει χρόνο και να απαντάει με γκολ-φάουλ για το 54-61.

Ο Τζέσαπ εξελισσόταν σε πρόβλημα για την «πράσινη» άμυνα (13π.), αλλά ο αρχηγός (2/4 3π., 5ασ.) βρήκε νέο τρίποντο (58-64 στο 29') και οι φιλοξενούμενοι «έκλεισαν» την 3η περίοδο στο +6.

Χάθηκε στην επίθεση, καθάρισε ο Ομπστ

Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου ο Γκραντ πήγε με τη σειρά του στα 3φ., ο Ράταν - Μέις «ροκάνισε» την απόσταση (63-66) και ο Γκάμπριελ νίκησε τον Χολμς για να στείλει το παιχνίδι στον πόντο (65-66 στο 32'). Το ελεύθερο τρίποντο του Όσμαν βρήκε σίδερο, το γερμανικό κοινό ξεσηκώθηκε και ο Ράταν - Μέις έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους (67-66 στο 33'). Με 6'30'' για το φινάλε ο Ομπστ γύρισε στο ματς, ενώ ο Αταμάν επανέφερε τον Σορτς αντί του Σλούκα. Ο Γκραντ έβαλε ένα δύσκολο σουτ μέσης απόστασης (67-68), αλλά η Μπάγερν «απάντησε» με τον Ντιμιτρίεβιτς για το 70-68 (35'). Ο Όσμαν ισοφάρισε (70-70), όμως οι Βαυαροί βρήκαν νέο τρίποντο, αυτή τη φορά δια χειρός Τζέσαπ (73-70 στο 36'), φτάνοντας το 43% πίσω από τα 6,75μ.

Το παιχνίδι πλέον κρεμόταν από μια κλωστή και ο Σλούκας γύρισε αντί του Σορτς για να πάρει τις αποφάσεις, με τον Αταμάν να βάζει και τον Γκριγκόνις για να δώσει «ανάσες» στον Όσμαν με 4'22'' για τη λήξη. Ο Σλούκας πήρε το 5ο ομαδικό των Βαυαρών και με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 73-72, αλλά ο Γκάμπριελ νίκησε και πάλι τον Χολμς για το 75-72. Η «πράσινη» επίθεση «κόλλησε» σε κρίσιμο σημείο με ένα λάθος του «Γκρίγκο», αλλά ο Γκραντ έβγαλε μια τεράστια άμυνα. Έτσι, ο Όσμαν επέστρεψε άρον άρον στο παρκέ (3'30'' για το τέλος). Ταυτόχρονα, σε εκείνο το σημείο η γερμανική ομάδα έχασε τον Γιόβιτς, που έπεσε άτσαλα στο παρκέ, χτύπησε το κεφάλι του και έδειξε να ζαλίζεται.

Ο Όσμαν κέρδισε τον Ομπστ στο 1vs1 (75-74 στο 37'), αλλά ο Γερμανός με ένα προσωπικό καλάθι «έγραψε» άμεσα το 77-74. Ο Σλούκας αστόχησε για τρεις και την ισοφάριση, αλλά σίδερο βρήκε και ο Ντιμιτρίεβιτς. Το παιχνίδι μπήκε στο τελευταίο δίλεπτο με την «πράσινη» επίθεση να μην έχει ρυθμό, ο Γκραντ αστόχησε με τη σειρά του για τρεις και ο Ντιμιτρίεβιτς μετά το φάουλ του Σλούκα πήγε τη διαφορά στους 5π. (79-74, 99'' για τη λήξη). Έτσι, ο Σορτς γύρισε στο παρκέ αντί του «Σλου». Μετά το time out ο Γκραντ μείωσε στους τρεις (79-76) και η άμυνα του Σορτς εξασφάλισε άμεσα νέα κατοχή στον Παναθηναϊκό Aktor (λάθος του Ντιμιτρίεβιτς). Όμως, το τρίποντο - πέναλτι του Χουάντσο για την ισοφάριση δεν βρήκε στόχο, για ακόμα μία φορά. Ο Ντιμιτρίεβιτς χτύπησε με τη σειρά του σε μια άτσαλη πτώση και ο Πέσιτς δοκίμασε ένα σχήμα χωρίς «καθαρό» πλέι μέικερ για τα τελευταία 82''. Η μπάλα πήγε στα χέρια του Ομπστ και ο Γερμανός σουτέρ δεν συγχώρησε τους «πράσινους», βάζοντας θεμέλια νίκης για τη Μπάγερν (82-76 στο 39'). Ο Σορτς βρήκε ένα γρήγορο δίποντο (82-78), αλλά ο Ομπστ ευστόχησε σε νέο τρίποντο (85-78) και η γερμανική ομάδα «σφράγισε» τη νίκη (85-78 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ουτρέχτη μετά από εκρήξεις - 4 τραυματίες, κανένας αγνοούμενος

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Κουρνά εκπέμπει SOS – Συναγερμός για την υδροδότηση του Ρεθύμνου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ηγουμενίτσα: Καραμπόλα τριών οχημάτων με έναν τραυματία

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:46LIFESTYLE

Άνοιξε ο δρόμος: Συμφωνία Netflix και Sony Pictures για τις ταινίες μετά την κινηματογραφική προβολή

23:40TRAVEL

Θεσσαλονίκη ψηφίζουν οι Ολλανδοί: Πάνω από 60.000 επισκέπτες στη Χαλκιδική το 2025

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με τον αρχιδικαστή κληρικό να ανακρίνει γυναίκα – Η διαδηλώτρια «ομολογεί» ότι έπαιρνε εντολές από Ισραηλινούς

23:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Πλώρη για… τετράδα η Ελλάδα, 11-10 την Κροατία

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Doomsday Radio ξανά στον αέρα με ένα νέο μυστήριο μετά την ομιλία του Πούτιν στους πρεσβευτές

23:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη για την φραστική επίθεση στην Πέρκα

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το «πιο προκλητικό μοντέλο στον κόσμο» - Η 27χρονη είχε αποσυρθεί επίσημα 5 ημέρες νωρίτερα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Κιλκίς

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξή του

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μια όμορφη βραδιά με στήριξη στον Σύλλογο ΑΓΑΠΗ

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά – Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

22:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Κοινή ενημερωτική δράση των Υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη για την πρόληψη της βίας των εφήβων στα σχολεία

22:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Μπάγερν

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Τρεις θάνατοι και 30 δηλητηριάσεις από μανιτάρια «θανάτου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» λέει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας σε ελληνο-αμερικανό δημοσιογράφο

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλοίο έδεσε αιφνιδίως στο Λαύριο γιατί βρέθηκε νεκρή επιβάτιδα σε καμπίνα

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το «πιο προκλητικό μοντέλο στον κόσμο» - Η 27χρονη είχε αποσυρθεί επίσημα 5 ημέρες νωρίτερα

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βάρη το νέο ίχνος της 16χρονης Λόρας - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

23:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη για την φραστική επίθεση στην Πέρκα

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: «Πλέον περνάμε από την αποτροπή, στη θαλάσσια κυριαρχία» - Ο ναύαρχος Φενέκος αναλύει το «πώς αλλάζει όλο το επιχειρησιακό δόγμα»

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Κιλκίς

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με τον αρχιδικαστή κληρικό να ανακρίνει γυναίκα – Η διαδηλώτρια «ομολογεί» ότι έπαιρνε εντολές από Ισραηλινούς

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Η αγρότισσα που συνομίλησε με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου στο Newsbomb.gr - «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα παρατήσουν τους αγρότες»

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν πτοείται από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις στη Γροιλανδία - Θα την αποκτήσει

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

10:46LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Μπήκε πολύ δύσκολα η χρονιά, είναι δυσάρεστο» - Η αναφορά του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ