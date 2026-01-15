Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός: Οριστικά εκτός και ο Ρογκαβόπουλος

Ένα ακόμα πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του, για την αποψινή αναμέτρηση με την Μπάγερν, τον Κέντρικ Ναν που λόγω τραυματισμού έμεινε στην Αθήνα και πλέον δε θα έχει στις υπηρεσίες του και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Ο Έλληνας παίκτης απο χθες ταλαιπωρείται από ίωση, η οποία δεν του επέτρεψε να προπονηθεί και τελικά ο προπονητής του σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας αποφάσισε να τον αφήσει εκτός δωδεκάδας.

