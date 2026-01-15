Euroleague: Πρόστιμο στον Εργκίν Αταμάν για δηλώσεις του μετά το ντέρμπι

Η Ευρωλίγκα τιμώρησε με 5.000 ευρώ τον προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR, για όσα είπε αναφορικά με τη διαιτησία του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Euroleague: Πρόστιμο στον Εργκίν Αταμάν για δηλώσεις του μετά το ντέρμπι
Ένα ακόμη πρόστιμο επέβαλλε η Euroleague στον Εργκίν Αταμάν. Η διοργανώτρια που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη με την προστασία των διαιτητών, ακόμη κι όταν αυτοί δεν βρεθούν στην καλύτερη βραδιά τους, τιμώρησε με 5.000 ευρώ τον προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR. Αναφορικά με σχόλιά του για τη διαιτησία, μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική.

Η σχετική ανακοίνωση:

«19η αγωνιστική

Η Βίρτους Μπολόνια τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ λόγω των επεισοδίων που προκάλεσε το κοινό κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής της Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για σχόλια σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

20η αγωνιστική

Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 25.000 ευρώ λόγω των επεισοδίων που προκάλεσε το κοινό κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια σύμφωνα με το άρθρο 29.2.στ) και ζ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Η απόφαση αυτή ενεργοποιεί την αναστολή της ποινής περιορισμού της χωρητικότητας κατά 80% στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του συλλόγου, η οποία επιβλήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2025 με την πειθαρχική απόφαση 18/2025-26.

Η ένσταση που υπέβαλε η Ζαλγκίρις Κάουνας σχετικά με το φύλλο αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας απορρίφθηκε».

