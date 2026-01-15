Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Άρη

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, μετά την είδηση του θανάτου του Άντε Γκργκούρεβιτς, σε ηλικία 50 ετών.

Ο Κροάτης πρώην καλαθοσφαιριστής είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην ΑΕΚ και τον Άρη, με τους δύο συλλόγους να εκφράζουν τη θλίψη τους μέσω σχετικών ανακοινώσεων.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

“Η ΑΕΚ ΒC εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό τού Ante Grgurević, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών.

Ο Grgurević υπήρξε αθλητής της «Βασίλισσας», σε μία δύσκολη συγκυρία, κατά την περίοδο 2006-2007, λαμβάνοντας μέρος σε 8 αναμετρήσεις του ελληνικού Πρωταθλήματος.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους του.”

H ανακοίνωση του Άρη Betsson:

“Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην αθλητή της ομάδας μας, Ante Grgurevic. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.

Ο Κροάτης πρώην σέντερ – φόργουορντ βοήθησε τον ΑΡΗ να επιστρέψει στη Euroleague, τη σεζόν 2005-06. Εμείς θα τον θυμόμαστε χαμογελαστό και χαρούμενο, να αποθεώνεται μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες μετά από τη νίκη στον τελευταίο αγώνα, στο Μαρούσι.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…”