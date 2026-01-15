Παναθηναϊκός AKTOR: «Μύθος» Σλούκας – Έφτασε τις 2.000 ασίστ
Ο αρχηγός των «πράσινων» ανήμερα των γενεθλίων του έφτασε τις 2.000 ασίστ στην Euroleague, αποδεικνύοντας πως είναι ένας απ’ τους legends της διοργάνωσης.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου, ο Κώστας Σλούκας έφτασε σε ένα ακόμη επίτευγμα στη μυθική καριέρα του. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR «έπιασε» τις 2.000 ασίστ στην Euroleague, όντας ήδη ένας απ’ τους legends της διοργάνωσης.
Ο άνθρωπος που ψηφίστηκε πρόσφατα ως ο κορυφαίος ηγέτης στην διοργάνωση, έχει κάνει συνήθεια τα Final-4 και τις κατακτήσεις, πέτυχε ένα ακόμη milestone με τις 2.000 ασίστ. Με το… κοντέρ να συνεχίζει να «γράφει».
Ο 36χρονος άσος έχει μπροστά του μόνο τον Νικ Καλάθη, ο οποίος έχει 2.182 ασίστ.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:19 ∙ LIFESTYLE
Χρήστος Φερεντίνος: «Καλομαθαίνει ο άνθρωπος στη μοναξιά, είναι ωραία»
21:15 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: «Μύθος» Σλούκας – Έφτασε τις 2.000 ασίστ
20:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Λατινοπούλου: Ζητά άρση ασυλίας για να αντιμετωπίσει αγωγή
20:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ