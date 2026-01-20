Euroleague: Δράση με Παναθηναϊκός - Μπασκόνια και Ολυμπιακός - Μακάμπι | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Μεγάλες μπασκετικές συγκινήσεις αναμένονται και την τρέχουσα εβδομάδα στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης, με «πράσινους» κι «ερυθρόλευκους» να δίνουν κρίσιμες αναμετρήσεις.

Για την 23η αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο «Telekom Center Athens» την Μπασκόνια (20/1, 21:15).

Το Τριφύλλι ψάχνει την επιστροφή στις νίκες, μετά την ήττα με 85-78 από την Μπάγερν στο Μόναχο.

Η Μπασκόνια προέρχεται από εκτός έδρας νίκη με 89-75 επί της Αναντολού Εφές για την 22η αγωνιστική, ενώ στην 21η είχε επικρατήσει με 78-73 στη Βιτόρια της Βιλερμπάν.

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 13-9 και βρίσκεται στην 8η θέση, ενώ οι Βάσκοι έχουν ρεκόρ 8-14 και βρίσκονται στην 15η θέση.

Οι «πράσινοι» που μετρούν τρεις ήττες στις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις τους στη Euroleague αναμένεται να παραταχθούν απέναντι στους Βάσκους, χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου, ενώ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Νίκος Ρογκαβόπουλος καθώς ξεπέρασε την ίωση.

Την 3η διαδοχική νίκη του, μετά από αυτές που προηγήθηκαν επί των Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ και Παρτιζάν στο Βελιγράδι, αναζητά ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όταν νωρίς το βράδυ της Τρίτης (20/1, 19:15) υποδέχεται τους παίκτες του Οντέντ Κάτας, για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Πειραιά διανύει την καλύτερη περίοδό της μέχρι στιγμής την τρέχουσα σεζόν μετρώντας πέντε νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια της. Ουσιαστικά, σ' αυτό το διάστημα ηττήθηκε μόνο από την κάτοχο του τίτλου, Φενερμπαχτσέ, μέσα στην Κωνσταντινούπολη (88-80), για την 21η αγωνιστική, στις 6 Ιανουαρίου.

Ο Ολυμπιακός (7ος) έχει ρεκόρ 13-8 και με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική βρίσκεται μία νίκη μακριά από την είσοδο στην εξάδα που αποφεύγει τα Play In. H Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται στην 14η θέση με ρεκόρ 9-13.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μόντε Μόρις, καθώς δεν είναι έτοιμος ν΄ αγωνιστεί μετά τον τραυματισμό του στον αστράγαλο, στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της Euroleague

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

19:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Μακάμπι Novasports4

19:30 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές Novasports2

19:45 EuroLeague: Μονακό – Ερυθρός Αστέρας Novasports6

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις Novasportsextra1

21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια Novasports Prime

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι Novasports3

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν Novasports Start

21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Παρί Novasportsextra2

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο Novasports2

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ