Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν και Μήτογλου στο Τελ Αβίβ

Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί σε λίγη ώρα για το Ισραήλ και συγκεκριμένα το Τελ Αβίβ, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι του Όντεντ Κάτας.

Η αποστολή του "τριφυλλιού" είναι δύσκολο εκ προοιμίου, όμως ο βαθμός δυσκολίας γίνεται ακόμα μεγαλύτερος από τη στιγμή που ο Εργκίν Αταμάν θα στερηθεί, για ένα ακόμα παιχνίδι, των υπηρεσιών του Κέντρικ Ναν και του Ντίνου Μήτογλου.

Οι δύο παίκτες των "πράσινων" δεν κατάφεραν να πάρουν μέρος στο σημερινό πρόγραμμα της ομάδας, με αποτέλεσμα ο Τούρκος τεχνικός να τους αφήσει εκτός αποστολής.

