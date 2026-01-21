ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Καλή επιτυχία στις γυναίκες, καμία ευθύνη για τη διάθεση των εισιτηρίων»

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ θα κοντραριστεί με την Ζαγκλέμπιε στο «Telekom Center Athens» για τους «16» του Eurocup και θέλει να πάρει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Προκειμένου ο Παναθηναϊκός να έχει την όσο δυνατόν μεγαλύτερη στήιξη του κόσμου του σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι η ΚΑΕ παοφάσισε να διαθέσει το Telekom Center Athens στην ομάδα της Σελέν Ερντέμ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με ανακοίνωσή της ευχήθηκε καλή επιτυχία στο γυναικείο τμήμα και ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία εμπλοκή ή ευθύνη για την διάθεση των εισιτηρίων σε αγώνες του Ερασιτέχνη.

Η θέση της ΚΑΕ: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εύχεται καλή επιτυχία στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Συλλόγου μας η οποία αντιμετωπίζει σήμερα (21/1, 19:00, ΕΡΤ2) την Ζαγκλέμπιε στο Telekom Center Athens. Παράλληλα, για πρώτη και τελευταία φορά, ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία εμπλοκή ή ευθύνη αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων και με τη διεξαγωγή τόσο του συγκεκριμένου αγώνα, όσο και των μελλοντικών αγώνων στους οποίους δεν συμμετέχει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR».