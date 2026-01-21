Αναβλήθηκε το Περιστέρι – Σαραγόσα, έσταζε νερό η οροφή

Οριστική η αναβολή του αγώνα ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Σαραγόσα, για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν να μαζευτούν τα νερά που έσταζαν απ’ την οροφή στο παρκέ, κάτι τέτοιο τελικά δεν ήταν δυνατό να γίνει.

Η κακοκαιρία άφησε τα σημάδια της και δυστυχώς δεν μπόρεσε να γίνει ο αγώνας. Αρχικά δόθηκε παράταση 30 λεπτών, αλλά δεν λύθηκε το πρόβλημα. Η εισροή υδάτων δεν περιορίστηκε από την έντονη βροχόπτωση και η κατάσταση του κλειστού οδήγησε στην αναβολή του αγώνα.